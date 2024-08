A Bio-Gene Technology Limited (ASX:BGT ou ‘Bio-Gene’), uma empresa australiana que desenvolve a próxima geração de novos bioinseticidas, e a Envu estão avaliando o Flavocide™ para uso em produtos profissionais de manejo de pragas e saúde pública para o controle de mosquitos.

Vector-borne diseases account for more than 17% of all infectious diseases, causing more than 700 000 deaths annually. They can be caused by either parasites, bacteria or viruses. Malaria is a parasitic infection transmitted by Anopheline mosquitoes. It causes an estimated 219 million cases globally, and results in more than 400,000 deaths every year. Most of the deaths occur in children under the age of 5 years. (Photo: Business Wire)

A Envu, uma empresa global dedicadaàciência ambiental, desenvolve soluções inovadoras para gerenciar insetos, ervas daninhas e doenças do gramado que ameaçam a saúde pública e o meio ambiente. Por meio de seus pilares de ESG, a Envu está comprometida com a inovação positiva para a natureza. Como um composto idênticoànatureza, o Flavocide complementa os portfólios de produtos profissionais de controle de pragas e mosquitos da empresa.

Essa colaboração combina o pipeline de descoberta e desenvolvimento da Bio-Gene com a experiência de formulação da Envu para maximizar a eficácia e a eficiência da aplicação. A Bio-Gene e a Envu avaliaram com sucesso várias formulações de Flavocide para combater mosquitos e continuarão a avaliar o Flavocide para uma gama de produtos de uso profissional destinados ao controle dessas pragas que afetam a saúde pública.

Tim Grogan, diretor administrativo e CEO da Bio-Gene, disse: “Nosso trabalho com a Envu amplia o potencial do Flavocide para ser utilizado em importantes mercados globais de manejo profissional de pragas e saúde pública, visando o controle de mosquitos. A Envu é uma líder mundial no desenvolvimento comercial e na comercialização de novos produtos sustentáveis para combater mosquitos. Esse programa importante apoia nossa estratégia de engajar com uma variedade de parceiros fortes para explorar plenamente as oportunidades disponíveis para nossas tecnologias”.

Bernard Jacqmin, vice-presidente sênior – chefe de Inovação Global da Envu, disse: “Estamos satisfeitos por trabalhar com a Bio-Gene para formular e avaliar o Flavocide para uso em aplicações de manejo de mosquitos. O Flavocide é derivado da natureza e, com base nos nossos testes realizados até o momento, demonstrou um perfil favorável para combater mosquitos.Nossos esforços combinados já estão mostrando resultados promissores na fase de testes, e estamos entusiasmados com os potenciais benefícios para os consumidores e profissionais do setor”.

O Flavocide é um produto idêntico ao natural baseado no Flavesone, um composto vegetal de ocorrência natural presente em alguns eucaliptos. A Bio-Gene desenvolveu um processo patenteado para sintetizar a molécula e produzi-la em quantidades comerciais.

O Flavocide apresenta um novo modo de ação – ou seja, a forma como um inseticida controla ou elimina um inseto – e é capaz de superar a resistência dos insetos aos produtos inseticidas atuais. As cepas de mosquitos podem se tornar particularmente resistentes aos produtos existentes, o que dificulta o controle da disseminação de doenças graves, como a malária, a dengue e o vírus Zika. Os inseticidas com novos modos de ação são raros e são essenciais para garantir a segurança alimentar global e a saúde pública no futuro.

A Bio-Gene está desenvolvendo o Flavocide para abordar o maior problema mundial de resistência a inseticidas nas áreas de saúde pública, proteção de cultivos, armazenamento de grãos e aplicações para o consumidor.

Atualmente, a Bio-Gene e a Envu estão explorando oportunidades para a Envu usar o Flavocide em produtos comerciais. Quaisquer acordos futuros de desenvolvimento ou licenciamento serão anunciados em conjunto pela Bio-Gene e pela Envu.

Sobre a Bio-Gene Technology Limited

A Bio-Gene é uma empresa australiana que desenvolve novos bioinseticidas para enfrentar os desafios globais de resistência a inseticidas e toxicidade. Seus produtos únicos se baseiam em uma classe de compostos naturais comprovados para superar a resistência e controlar pragas com impacto mínimo na saúde humana e no meio ambiente.

Os produtos da Bio-Gene têm múltiplas aplicações em proteção de cultivos, armazenamento de grãos, saúde pública e usos por consumidores. Eles oferecem novas opções derivadas da natureza para atenderàdemanda do mercado por soluções eficazes e seguras de manejo de pragas.

Sobre a Envu

A Envu foi fundada em 2022, uma empresa construída com base em anos de experiência em ciência ambiental, com o único objetivo de promover ambientes saudáveis para todos, em todos os lugares. A Envu oferece serviços dedicados em: Manejo Profissional de Pragas, Silvicultura, Ornamentais, Golfe, Manejo de Vegetação Industrial, Gramados e Paisagem, Manejo de Mosquitos, e Campo e Pastagem. A Envu colabora com os clientes para projetar soluções inovadoras que atendam às suas necessidades hoje e no futuro. O portfólio da Envu é composto por mais de 180 marcas confiáveis e conhecidas. A empresa emprega 900 pessoas, opera em 100 países e tem quatro centros de inovação global. Para obter mais informações, acesse www.envu.com.

