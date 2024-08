Futebol feminino evolui com formação integrada de atletas

A formação de atletas no futebol feminino abrange mais do que apenas o treinamento técnico. Elementos como a família, a educação escolar e o esporte são fundamentais para moldar as habilidades, a mentalidade e os valores das futuras jogadoras.

Wilson Santos, ex-diretor do Paulista Futebol Clube e defensor do empoderamento feminino no esporte, ressalta a importância de uma abordagem integrada na formação das jovens atletas. Ele afirma que a família desempenha um papel crucial no apoio emocional e na construção da confiança das jogadoras. "O suporte familiar é fundamental para que as meninas se sintam seguras e incentivadas a perseguir seus sonhos no futebol", diz Wilson.

A educação escolar complementa o desenvolvimento intelectual, proporcionando uma formação integral que prepara as atletas para desafios dentro e fora dos campos. “Essa base sólida é essencial para que as jovens possam crescer e se desenvolver de maneira completa e equilibrada. Isso proporciona autonomia e dá a essas mulheres empoderamento e capacidade de tomar decisões”, explica o ex-atleta.

O esporte atua como um catalisador no desenvolvimento físico e psicológico das jovens. Wilson implementou uma estrutura multidisciplinar no time sub-15 do Paulista Futebol Clube, que inclui psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista e preparador físico, o que fez a diferença na vida das atletas. “Precisamos furar essa bolha e trazer esse suporte para transformar as jovens em atletas de elite. Preparar essas meninas não apenas para serem grandes jogadoras, mas também para se destacarem como líderes e exemplos na sociedade", enfatiza.

Olimpíadas de Paris 2024

As Olimpíadas de Paris 2024 terminaram e a visibilidade do futebol feminino está em alta. No último sábado, 10 de agosto, o Brasil perdeu a final para os Estados Unidos e ficou com a medalha de prata. Esse aumento de visibilidade reflete o crescente interesse das mulheres pelo futebol feminino. De acordo com uma pesquisa de 2023 da FIFA, 70% das mulheres entrevistadas em todo o mundo afirmaram que assistem a partidas de futebol feminino, indicando um aumento significativo no interesse e no apoio ao esporte.

Apesar do entusiasmo e da crescente popularidade, ainda há desafios a serem enfrentados, como o preconceito de gênero e a falta de recursos. "As Olimpíadas nos mostram que temos talento, mas para brilhar mais, precisamos de investimento e de uma mudança cultural que valorize e respeite as mulheres no esporte", pontua Wilson. Ele destaca que a visibilidade das competições internacionais é uma oportunidade para promover a igualdade de gênero no esporte.

Segundo Wilson, para que o futebol feminino no Brasil alcance novos patamares, é imprescindível um maior investimento em infraestrutura e formação. Ele pontua a necessidade de parcerias com o setor privado e políticas públicas que incentivem o esporte desde a base. “Equipes multidisciplinares são fundamentais para o sucesso das atletas. Quando unimos conhecimento técnico, suporte emocional e nutricional, estamos garantindo que essas meninas tenham as ferramentas necessárias para triunfar no esporte e na vida”, finaliza.

Sobre o especialista

Wilson Santos é um profissional no futebol brasileiro, reconhecido por seu compromisso com o empoderamento dos futuros atletas. Natural de São Paulo, ele atuou como zagueiro em clubes como São Paulo FC, Atlético Paranaense e Sport Club Internacional. Graduando em Educação Física, com especializações em gestão esportiva e licença de treinador da CBF B (inscrito na A), Wilson implementa uma abordagem multidisciplinar no desenvolvimento de jovens jogadores e jogadoras, promovendo políticas de igualdade de gênero no esporte.









