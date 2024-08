Adoção consciente de animais reduz os motivos que levam ao abandono

Cães e gatos estão se tornando cada vez mais presentes na vida das pessoas, segundo o censo do Insituto Pet Brasil, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos, contabilizando 149,6 milhões de pets.

De acordo com esta pesquisa, entre os principais motivos que levam ao abandono do animal destacam-se os problemas comportamentais dos cães (46,8%); mudanças na disponibilidade de espaço ou nas regras de conduta social do espaço ocupado pelo ser humano (29,1%); o estilo de vida do proprietário do cão (25,4%) e a diferença entre a expectativa ao adquirir o cão e a realidade de cuidados necessários (14,9%).

“Diversos estudos mostram que ter um animal em casa faz bem à saúde. O convívio, afinal, estimula passeios, que por sua vez resultam em atividade física, contribuindo para que o dono não desenvolva estresse, ansiedade ou depressão”, ressalta Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News.

Camila Eckstein, Médica Veterinária da Bioclin-Quibasa, confirma que infelizmente o ano todo ocorre o abandono e maus-tratos. Muitas pessoas viajam e abandonam os animais sozinhos em casa, soltam nas ruas, em estradas ou em locais ermos. É fundamental a consciência de que não se pode simplesmente abandonar um animal de estimação à deriva. Os pets possuem seus direitos na sociedade e os tutores precisam ter uma guarda responsável.

“Se a pessoa pretende aproveitar o período de férias ou feriados para viajar e não pode incluir o animal de estimação na viagem, os tutores devem optar por saídas responsáveis como deixar o pet sob os cuidados de um familiar ou amigo, em um hotel especializado ou contratar um profissional pet sitter, que irá passear e olhar o cão ou gato diariamente durante a ausência dos responsáveis” recomenda a veterinária.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que pelo menos 30 milhões de animais são abandonados no Brasil, 60% deles são cães. A adoção consciente de animais de estimação vem ganhando muito espaço como alternativa para diminuir o abandono e o crescente número de cães e gatos que perambulam nas ruas abandonados.

“Adotar um animal é um caminho para que eles encontrem bem-estar, cuidados, amor e passem a ser considerados como membro da família. Mas, um animal adotado, de modo geral, pode levar cerca de três dias para começar a relaxar no novo ambiente, de três semanas para entender a rotina da família e até três meses para se sentir em casa. É um processo que deve ser respeitado com muita paciência”, alerta Vininha F . Carvalho.

