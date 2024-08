A divisão de culinária da ASM Global, a SAVOR, que oferece experiências gastronômicas elevadas às arenas, estádios e centros de convenções/exposições mais prestigiados do mundo e espaços voltados para artes performáticas, anunciou os vencedores nacionais da rodada americana da única competição do mundo para talentos do setor culinário e hoteleiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240809305018/pt/

Mixologist Winner Marco Guillen, Four Seasons, Napa Valley, California. (Photo: Business Wire)

Thomas Mendel, chef do Hamel Winery, Jaclyn Bisantz, garçonete da Harbor House, e Marco Guillen, mixologista do Four Seasons Napa, foram coroados os vencedores da etapa americana da renomada competição World Young Chef Young Waiter Young Mixologist (WorldYYY) — o único evento deste tipo.

“Isto se alinha perfeitamente bem com o trabalho que a ASM Global realiza nacionalmente para desenvolver relações significativas com as nossas comunidades locais e alcançar a aprendizagem, formação e emprego de talentos culinários por meio de programas de bolsas de estudo, estágio e aprendizagem”, disse Shaun Beard, vice-presidente sênior de alimentos e bebidas da SAVOR.

“Enquanto a ASM Global continua a elevar a experiência gastronômica em muitos dos principais locais do mundo, estes promissores talentos farão parte de nosso universo”, disse Beard. “A compostura, criatividade e determinação que vimos por parte de todos os competidores nesta situação de alta pressão foi verdadeiramente incomparável e é uma prova de que temos muito o que esperar destas jovens estrelas. Estamos orgulhosos de ajudar a preparar o caminho para eles e estamos muito entusiasmados para ver o que farão a seguir.”

Os membros da equipe SAVOR dos Estados Unidos a seguir devem competir nas finais do WorldYYY, que ocorrerá no Swissôtel The Stamford em Singapura, este novembro. Devem apresentar suas habilidades para chefs de classe mundial, especialistas em hospitalidade e mixologistas conceituados. Um total de 36 participantes de 12 países devem competir pelos títulos mundiais de melhor jovem chef, jovem garçom/garçonete e jovem mixologista (bartender).

As finais do YYY USA aconteceram recentemente no prestigioso The Culinary Institute of America at Copia (CIA, Instituto Culinário da América) em Napa, Califórnia, com um painel de jurados especialistas que inclui o Master Chef Roland Passot, proprietário e diretor de culinária; Tracey Shepos Cenami do Torneio dos Campeões, chef executiva e especialista em queijos da Kendall-Jackson Wine Estate and Gardens; e o chef do Food Network Adam Sobel, sócio do Mina Group para apontar os vencedores.

A divisão SAVOR da ASM Global se tornou uma parceira estratégica da competição há quase cinco anos como parte do seu compromisso mundial de nutrir e identificar novos talentos, introduzindo-os ao espaço de hospitalidade e apresentando-os aos líderes de renome do setor culinário.

Sobre a SAVOR

A SAVOR é a divisão culinária da ASM Global, a empresa No. 1 de desenvolvimento e serviços completos do mundo, com um portfólio de mais de 400 das arenas, estádios, centros de convenções e exposições, e locais de artes performáticas mais prestigiados do mundo. A equipe do SAVOR oferece experiências excepcionais e selecionadas aos hóspedes em todos os eventos, desde a preparação da comida até opções de bebidas, seja para experiências VIP intimistas ou banquetes com mais de 20.000 convidados. Além da comida autêntica, preparada por chefs, os elementos centrais da visão culinária do SAVOR incluem parcerias com cultivadores, produtores e membros da comunidade, um compromisso de usar carnes e aves sem antibióticos, e dedicação em minimizar o impacto no meio ambiente por meio de programas robustos de sustentabilidade, reciclagem e compostagem. Para obter mais informações, acesse savorasmglobal.com.

Sobre o YYY

Desde a sua criação em 1979, a competição Young Chef Young Waiter continua a promover a hospitalidade como uma carreira de escolha, uma profissão e uma vocação. Hoje, com seu novo formato revitalizado, o Young Chef Young Waiter continua a homenagear as próximas estrelas da área culinária e de serviços globalmente. O World Young Chef Young Waiter Young Mixologist, em parceria com a Great Campaign U.K. and North Ireland e com o The Culinary Institute of America, tem como missão descobrir os melhores jovens talentos do setor. A competição é aberta aos jovens chefs, bartenders e mixologistas com 28 anos ou menos de diversas origens. O YYY garante que estes jovens talentos estejam equipados com habilidades relevantes, conhecimento atualizado e uma rede para ajudá-los a obter sucesso no mundo da hospitalidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240809305018/pt/

Jim Yeager

breakwhitelight (pela ASM Global)

jim@breakwhitelight.com

Celular: 818-264-6812