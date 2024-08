A Tecnotree, líder global em plataformas digitais para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem para os setores de telecomunicações, divulgou seus resultados financeiros do primeiro semestre de 2024, demonstrando estabilidade de receita, fluxo de caixa livre positivo, ofertas aprimoradas de produtos e aquisição de novos logotipos.

(Graphic: Business Wire)

Primeiro semestre (janeiro a junho de 2024)

Vendas líquidas de 34,9 (34,8) milhões de euros. As vendas líquidas em moeda constante cresceram 5% para 40,8 milhões de euros.

Resultado operacional ajustado de 10,9 (9,8) milhões de euros.

Fluxo de caixa livre de 0,8 (-0,8) milhão de euros.

O lucro por ação foi de EUR 0,22 (0,02*).

*Em 19 de abril de 2024, a Tecnotree executou um desdobramento reverso, ou seja, a redução do número de ações em que cada 20 ações antigas da empresa correspondem a uma ação nova.

Principais realizações:

Aquisições de novos clientes: Acrescentou 6 novos clientes em mercados de crescimento global, incluindo África do Sul, México, Peru, Brasil, Uganda e Quênia.

Acrescentou 6 novos clientes em mercados de crescimento global, incluindo África do Sul, México, Peru, Brasil, Uganda e Quênia. Entregas de pilha digital: 10 projetos de transformação digital bem-sucedidos foram concluídos no primeiro semestre de 2024 para clientes importantes, incluindo o STC Group, Ooredoo Tunisia, empresas operacionais do grupo MTN, Zain e Emtel.

10 projetos de transformação digital bem-sucedidos foram concluídos no primeiro semestre de 2024 para clientes importantes, incluindo o STC Group, Ooredoo Tunisia, empresas operacionais do grupo MTN, Zain e Emtel. Enriquecimento de recursos de produtos: 600 novos recursos de produtos foram adicionadosàpilha digital no primeiro semestre de 2024, aprimorando áreas importantes como multilocação, AIML, natividade da nuvem, campanha como serviço, marketplace para API e monetização de IOT.

600 novos recursos de produtos foram adicionadosàpilha digital no primeiro semestre de 2024, aprimorando áreas importantes como multilocação, AIML, natividade da nuvem, campanha como serviço, marketplace para API e monetização de IOT. Gartner® Magic Quadrant™: A Tecnotree Sensa foi apresentada no Gartner® Magic Quadrant™ de junho de 2024 para IA em CSP para operações de clientes e negócios, destacando liderança e inovação.

A Tecnotree Sensa foi apresentada no Gartner® Magic Quadrant™ de junho de 2024 para IA em CSP para operações de clientes e negócios, destacando liderança e inovação. Gartner ® Hype Cycles ™ : A Tecnotree Moments foi reconhecida em três Ciclos de Hype™: Serviços de Comunicação Empresarial, Serviços de Rede Móvel Privada, e Operações & Automação no Setor de Comunicações, por sua gestão de ecossistemas de parceiros e marketplaces digitais de CSPs. A Tecnotree Moments foi destacada como um gatilho de inovação significativo para ajudar os CSPs em suas estratégias de monetização vertical e horizontal.

® ™ A Tecnotree Moments foi reconhecida em três Ciclos de Hype™: Serviços de Comunicação Empresarial, Serviços de Rede Móvel Privada, e Operações & Automação no Setor de Comunicações, por sua gestão de ecossistemas de parceiros e marketplaces digitais de CSPs. A Tecnotree Moments foi destacada como um gatilho de inovação significativo para ajudar os CSPs em suas estratégias de monetização vertical e horizontal. Prêmios de Excelência do TM Forum: A Tecnotree Moments foi reconhecida como finalista no TMForum 2024 Excellence Awards por permitir a monetização da rede B2B2C no setor de saúde.

A Tecnotree Moments foi reconhecida como finalista no TMForum 2024 Excellence Awards por permitir a monetização da rede B2B2C no setor de saúde. Parcerias estratégicas: A Tecnotree recebeu um interesse significativo de parceiros SI e Hyperscalers. A Tecnotree continua fortalecendo as alianças com a HCL Tech e a Microsoft Azure para expandir o alcance do mercado, demonstrando o status de pronta para SI da Tecnotree e atraindo interesse global.

A Tecnotree recebeu um interesse significativo de parceiros SI e Hyperscalers. A Tecnotree continua fortalecendo as alianças com a HCL Tech e a Microsoft Azure para expandir o alcance do mercado, demonstrando o status de pronta para SI da Tecnotree e atraindo interesse global. Lançamento do Sensa Certifai: A Tecnotree apresentou o Tecnotree Certifai, atendendo aos requisitos da Lei de IA da UE e posicionando a Tecnotree como o único participante importante do setor de telecomunicações equipado para oferecer suporte aos CSPs europeus em recursos de confiança e governança. Isso é significativo para os CSPs na Europa que estão sob “alto risco”, de acordo com o Anexo III da Lei de IA da UE de 2024.

Declaração do CEO:

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, afirmou: “Nosso desempenho no primeiro semestre destaca nossa resiliência e foco estratégico. Apesar dos desafios do mercado, demonstramos uma melhora positiva no Fluxo de Caixa Livre, mantivemos a estabilidade da receita e alcançamos eficiências operacionais significativas nas entregas e cobranças. Nossa ênfase estratégica na transformação digital e na otimização de custos fortaleceu nosso desempenho no primeiro semestre de 2024. Com novas aquisições de clientes, ofertas de produtos exclusivos, validações de analistas e parcerias estratégicas, estamos preparados para impulsionar ainda mais a inovação e entregar valor excepcional aos nossos clientes. Estou extremamente entusiasmada com a proposta de valor que o lançamento do produto Sensa Certifai traz para o mercado europeu de CSPs em termos de enriquecer a confiança, governança e transparência para os clientes”.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um player de Sistema de Suporte ao Negócio (BSS) digital pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é líder em conformidade com a API aberta do TM Forum, com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, um testemunho do compromisso da empresa com a excelência e o esforço contínuo para oferecer experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nossa pilha de BSS digital ágil e de código aberto abrange todo o espectro (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece mercado digital Fintech e B2B2X multiexperiência para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

