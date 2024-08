O Ceará, com sua natureza, praias, ventos ideais para a prática de esportes, gastronomia e artesanato local, tem grandes atrativos que fizeram com que o estado registrasse o maior desempenho do país na área do turismo, em abril de 2024, e o que mais recebeu turistas internacionais das regiões Norte e Nordeste, em maio do mesmo ano. O aumento do fluxo de pessoas atrai mais investimentos para a região, principalmente no litoral, que tem recebido diversos empreendimentos luxuosos, movimentando a economia local e gerando benefícios a curto e longo prazo.

A cidade de Fortim, no litoral leste do Ceará, a 130 Km de Fortaleza, é um dos lugares que tem recebido esses investimentos, pois está entre os destinos turísticos com padrões internacionais não só de hospedagem, mas também de moradia. Local escolhido para diversos empreendimentos de alto padrão nos últimos anos, o município vem crescendo em estrutura e economia. De acordo com dados do IBGE, o PIB per capita da cidade era de 6.138 em 2011 e saltou para 18.625 em 2021, um crescimento de mais de 200% em dez anos.

A cidade foi escolhida para abrigar o Origem Fortim, projeto de moradias de luxo integradas à natureza. O empreendimento, desenvolvido pela A & B Incorporações, foi construído pensando na sustentabilidade e desenvolvimento costeiro. Além da construção que busca respeitar as características naturais do local, os investimentos foram realizados de maneira a fomentar o bem-estar e o aprimoramento da comunidade da região.

Ao todo, a construção do Origem Fortim gerou, em três anos, mais de 500 empregos, com preferência para a mão de obra local. Desses, 170 são empregos diretos e representam um investimento de mais de R$5 milhões.

Por se tratar de uma obra com padrões elevados, a A & B Incorporações desenvolveu ainda um programa de treinamento para todos os colaboradores, incluindo os terceirizados, contribuindo para a evolução profissional de toda a equipe. Os treinamentos também têm como objetivo atender aos critérios do ISO 9001, do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e das Normas de Desempenho de Segurança, que contribuem para a qualificação da mão de obra local.

De acordo com o presidente da A & B Incorporações, Aristarco Sobreira, a obra do Origem Fortim movimentou a economia da cidade como um todo, a partir da geração de empregos e do investimento em empresas locais. “Nesses três anos, hotéis, pousadas e restaurantes locais foram movimentados, o comércio da região, depósito de material de construção e supermercados, ampliaram seus negócios, são muitas as melhorias que uma obra dessa magnitude proporciona", destaca Aristarco.

Ainda segundo o presidente da A & B, “os investimentos que foram feitos em Fortim têm transformado o município positivamente e de forma sustentável, respeitando a geografia local, mantendo a cidade como um refúgio para quem mora e para quem visita. Uma cidade pequena, cercada pelos rios Piranji e Jaguaribe, e que não deixa de oferecer uma boa estrutura, a prática de esportes, banhos de mar, passeios turísticos e vida noturna”.

ORIGEM FORTIM

O Origem Fortim é um empreendimento vencedor do 20ª Prêmio da Construção 2023, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon) na categoria Projeto Arquitetônico do Ano.

