Na quarta-feira (26/06), a Guerreiro, rede de joalherias, realizou mais uma edição da “Guerreiro Club” em São Paulo (SP) para apresentar os embaixadores da marca. O evento aconteceu no Matiz Bar, localizado no rooftop [cobertura] de um prédio estilo modernista na Rua Martins Fontes, na região da Consolação.

Priscilla Borgonovi, embaixadora oficial da marca, e Léo Galvão, que também compõe a dupla à frente da PBPR, criada em 2001, assumem a lista de convidados. Entre os embaixadores, a empresa selecionou a influencer e curadora de arte Carol Lauriano, Victor Collor, fotógrafo, sócio do restaurante Cozinha 212 e editor do jornal Vic & Co, além do DJ Thiago Mansur e da empresária de moda Renata Merquior.

Franco Carvalho, diretor de marketing da Guerreiro, revela que a ideia para a Guerreiro Club nasceu da vontade de gerar interação entre pessoas que, de fato, compartilhassem o lifestyle criativo da marca ligado à música, noite, fotografia, gastronomia, arquitetura e moda.

“A Guerreiro recrutou um time de embaixadores que são formadores de opinião dentro do seu cluster [nicho]. Pessoas criativas, à frente do seu tempo e que não se prendem a tendências e que, agora, receberam a missão de representar a marca em eventos do dia a dia”, explica. De acordo com o diretor de marketing, com o evento, a empresa espera fortalecer o “DNA” da marca.

Antes de ingressar no mundo das joias, José Carlos Guerreiro, fundador da empresa, atuava como modelo e fazia retratos das mulheres da alta sociedade paulistana. Em 2006, nasceu a Ag, “marca jovem” da rede de joalherias que foi criada pela segunda geração da Guerreiro, dirigida ao público jovem e urbano. A empresa é dirigida por Rafaella Guerreiro, filha do designer José Carlos.

Em maio deste ano, a Guerreiro inaugurou uma nova loja no Shopping Pátio Higienópolis, também na capital paulista. Além disso, a marca possui espaços no Shopping Iguatemi, Oscar Freire e Shopping Cidade Jardim, em São Paulo (SP), e atende a todo o Brasil por meio de seu e-commerce.

Para mais informações, basta acessar: https://www.guerreiro.com/