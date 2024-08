Com base no sucesso de sua primeira edição, a Organização de Cooperação Digital (Digital Cooperation Organization, DCO), uma organização multilateral global comprometida em possibilitar a prosperidade digital para todos, acelerando o crescimento sustentável e inclusivo da economia digital, tem o orgulho de anunciar o lançamento da segunda edição da revista EconomiX. Essa publicação serve como uma plataforma importante para o compartilhamento de conhecimento e discussões perspicazes sobre o cenário digital em constante evolução.

A revista EconomiX reúne líderes de pensamento de governos, empresas, acadêmicos e organizações internacionais para explorar tópicos importantes que influenciam a economia digital mundial. Ao promover a colaboração e a troca de conhecimento, a revista capacita as partes interessadas a aproveitar o poder transformador da digitalização e a alcançar o crescimento econômico sustentável.

A segunda edição da EconomiX aborda uma série de temas instigantes, incluindo o empoderamento das mulheres por meio da paridade de gênero e da tecnologia, a digitalização de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) lideradas por mulheres e a facilitação do acesso delas a plataformas de comércio eletrônico de fácil utilização, equipando empreendedores com habilidades e ferramentas para crescer e prosperar na economia digital, investimento estrangeiro direto (IED) digital e mapa de investimento digital, reunindo os sistemas de comércio global sob um único teto digital, combatendo a desinformação online, ativos digitais e tokenização e um mergulho profundo nas economias digitais de vários Estados-membros do DCO, analisando os principais projetos, iniciativas e perspectivas, bem como os desafios que estão enfrentando e as oportunidades que estão aproveitando.

"A DCO tem o compromisso de preencher a lacuna de conhecimento e promover um diálogo significativo sobre aspectos cruciais da economia digital. A revista EconomiX serve como um catalisador para a inovação e a colaboração, capacitando nossos leitores a navegar pelas complexidades da era digital e a desbloquear seu imenso potencial. Com base no sucesso da edição inaugural da EconomiX, esta edição se aprofunda nas tendências críticas da economia digital, oferecendo análises perspicazes e comentários de especialistas para capacitar a tomada de decisões informadas", disse Manel Bondi, diretor de crescimento de mercados digitais da DCO e editor-chefe da EconomiX.

Esta edição apresenta entrevistas exclusivas com figuras proeminentes que estão moldando o mundo digital, além de artigos perspicazes e estudos de caso que fornecem orientação prática para navegar na revolução digital. Os leitores obterão perspectivas valiosas sobre como aproveitar a transformação digital para impulsionar a prosperidade econômica e social.

Acesse a última edição da revista EconomiX aqui https://www.dco.org/economix.

