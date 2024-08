A TNT Energy Drink, marca do Grupo Petrópolis, está entre os patrocinadores do Jaguar Parade Rio 2024. O movimento artístico tem como propósito arrecadar fundos e conscientizar o público sobre a importância da preservação da onça-pintada e seu habitat natural.

O movimento prevê uma exposição com 68 esculturas de onças (39 inéditas e 29 de acervo e exposições anteriores), customizadas por talentosos artistas. As obras serão exibidas em locais de grande movimentação nos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro até 11 de agosto.

A TNT participará com uma obra inédita, realizada pela artista Ana Bezerra, inspirada nas cores da lata de TNT Original, além de duas obras de acervo, que homenageiam as latas de TNT Mango Summer e TNT Maçã Verde. Os artistas utilizaram as cores das latas para refletir a energia da bebida, a vivacidade da onça pintada, e a importância da preservação ambiental. A cerveja Petra – pertencente ao Grupo Petrópolis – também será a inspiração de uma das obras do acervo.

“As obras expostas em locais de grande circulação despertam a curiosidade do público, alcançando milhões de pessoas e promovendo uma reflexão cultural sobre a preservação ambiental, um tema tão importante nos dias de hoje. Para nós, isso é fundamental, pois fortalece ainda mais nossa ligação com a consciência ambiental e cultura urbana”, ressalta Livia Bassi, gerente de Marketing da marca TNT Energy Drink no Grupo Petrópolis.

Ao final da exposição, as obras serão leiloadas, com 100% da receita líquida destinada a projetos de preservação da onça-pintada. Entre as ONGs beneficiadas pela iniciativa estão Onçafari, Panthera, Ampara Silvestre e FAZ. Além disso, TNT irá preparar um conteúdo exclusivo sobre o patrocínio para ser veiculado nas redes sociais, mostrando os bastidores das criações, além de influenciadores que receberão miniaturas das obras customizadas com os sabores de TNT.

“Acreditamos que além de reforçar a ligação com a cultura urbana – um dos territórios de TNT - o Jaguar Parade educa a comunidade sobre a importância da conservação da espécie. Além de participar da mostra, por meio das redes sociais da marca, compartilhamos todo o processo criativo da Onça Croma, para inspirar e conscientizar a nossa audiência com essa causa tão importante”, acrescenta Ariane Oliveira, gerente de conteúdo e social media do Grupo Petrópolis.

Para saber mais sobre o projeto, basta acessar https://jaguarparade.com/rio2024/

Serviço:

Onça com Ipê

Inspirado no TNT Mango Summer

Artista: Isaac de Oliveira

Local da Exposição - Aeroporto Galeão

Jagreen

Inspirado no TNT Maçã Verde

Artista: Keti Stefanini

Local da Exposição - Rua Jardim Botânico, nº 414, Parque Lage – Obra Jagreen

Onça Croma

Inspirado no TNT Original

Obra inédita feita pela artista Ana Bezerra

Local de exposição - Av. Atlântica, 4160, Copacabana – Obra Onça Croma

Preservação

Inspirado na marca Petra

Artista: Marcelo Eco

Local da Exposição - Avenida Lúcio Costa 11, Barra – Obra Preservação

Website: https://www.grupopetropolis.com.br/