O Fundo Saudita para o Desenvolvimento – Saudi Fund for Development (SFD), em inglês – realizará um jantar de gala no dia 1º de setembro de 2024, com o tema Celebrando 50 Anos de Impacto Global, comemorando cinco décadas de promoção do desenvolvimento e progresso global sustentável.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240806142401/pt/

Saudi Fund for Development Announces Celebration of 50 Years of Global Impact with Anniversary Event (Photo: AETOSWire)

Desde a sua criação em 1974, o SFD tem sido o principal braço de desenvolvimento internacional do Reino da Arábia Saudita, apoiando iniciativas de desenvolvimento sustentável na África, Ásia e Pacífico, América Latina e Caribe e Europa Oriental. Por meio de colaboração e parceria, o trabalho do SFD chega aos mais necessitados em todas as partes do mundo. O SFD também tem o compromisso de apoiar os Países Menos Desenvolvidos e os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, reconhecendo seus desafios e vulnerabilidades específicos.

“Durante 50 anos, o SFD tem trabalhado lado a lado com comunidades e parceiros para promover mudanças transformadoras no desenvolvimento. Nossos programas impactaram quase todos os aspectos da sociedade, da construção de infraestruturas sociais essenciais, como estradas, hospitais e escolas, ao fortalecimento das comunidades por meio de iniciativas em educação, saúde, água e saneamento, energia renovável, agricultura, transporte e comunicação, indústria e mineração, entre outros”, observou o Sr. Sultan Al-Marshad, CEO do SFD. “Neste marco crucial, reafirmamos nosso compromisso em fomentar a colaboração e unidade global, construir estruturas inclusivas para o desenvolvimento social, econômico e humano, e promover a prosperidade econômica em países em desenvolvimento ao redor do mundo”.

O jantar de gala do 50º aniversário reunirá parceiros e líderes globais de desenvolvimento, como também representantes do governo, especialistas mundiais e acadêmicos, para celebrar o legado de desenvolvimento do SFD e do Reino da Arábia Saudita, bem como sua ambição futura de ajudar a construir um futuro mais sustentável e equitativo para todos.

Para mais informações, visite:https://www.sfd.gov.sa

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240806142401/pt/

Abeer Alqahtani

Celular : +966580089661

E-mail : aalqahtani@apcoworldwide.com