A 6sense?, a principal plataforma que revoluciona a maneira como as organizações B2B criam, gerenciam e convertem projetos em desenvolvimento em receita, anunciou hoje que foi incluída na lista Cloud 100 da Forbes pelo quarto ano consecutivo. A Cloud 100 da Forbes é uma classificação definitiva das principais 100 empresas privadas na nuvem, publicada pela Forbes em parceria com a Bessemer Venture Partners e Salesforce Ventures.

"As equipes de receita B2B precisam alcançar metas cada vez mais ambiciosas com os mesmos ou menos recursos, e precisam que seus parceiros de tecnologia prevejam ou lidem com as mudanças nas ações do setor", afirmou Jason Zintak, CEO da 6sense. "Para nós, a IA está no cerne de como fazemos isso, e já há 11 anos. Com ambas IA preditiva e generativa, estamos redefinindo como a tecnologia pode lidar com os maiores desafios dos vendedores e dos profissionais de marketing, criando soluções abrangentes que melhoram as conversões, geram pipeline e aceleram os ciclos de venda. Essa abordagem inovadora e adaptativa nos posiciona de forma a ajudarmos nossos clientes a aumentar a receita previsível agora e adiante, não importa o que o futuro reserva".

O processo de avaliação do Cloud 100 envolveu a classificação de empresas em quatro fatores: liderança de mercado, avaliação estimada, métricas operacionais, e pessoas e cultura.

Em março, a 6sense anunciou que ultrapassou a marca de $200 milhões de receita recorrente anual (RRA), alcançando 30% de aumento de clientes em seu exercício fiscal de 2024 (FY24). O sucesso da plataforma de inteligência de vendas da empresa, 6sense Revenue AI™ for Sales, e o 6sense® Conversational Email, apoiaram esse crescimento. Criada para aprimorar a eficiência e a eficácia das equipes de receita B2B, a 6sense transforma dados em inteligência usando IA, possibilitando a descoberta de sinais de compra escondidos e a identificação das contas com a maior probabilidade de comprar a qualquer dado momento. A plataforma permite que os usuários empreguem rapidamente alcance personalizado em escala, usando IA generativa em vários canais durante toda a jornada de compra e garantindo que cada interação seja otimizada para o sucesso.

"Sermos listados na Cloud 100 da Forbes por outro ano consecutivo é sinal de que nossos funcionários e parceiros estão produzindo com base no nosso valor e ajudando nossos clientes a liderar nas suas indústrias", acrescentou Zintak.

"Em nove anos de dados, ainda não tínhamos visto um coorte tão competitivo quanto o Cloud 100 de 2024. A lista chegou a $820 bilhões neste ano, o maior valor da lista na história da Cloud 100", afirmou Mary D'Onofrio, sócia da Bessemer Venture Partners. "Como era previsto, a IA agora é a categoria de maior valor. Continuamos animados de ver como as empresas de IA estão expandindo rapidamente, transformando a nuvem e impulsionando a próxima onda de crescimento, gerando um salto ano a ano na capitalização de mercado da lista de mais de $150 bilhões".

A 6sense realizará seu congresso anual do setor, Breakthrough™, reunindo mais de 1.000 líderes de vendas e marketing B2B de 7 a 10 de outubro em Las Vegas, EUA. Acesse o website do congresso Breakthrough™ para saber mais e inscreva-se.

Sobre a 6sense

A 6sense está na missão de revolucionar a maneira como as organizações B2B geram receita, prevendo os clientes com maior probabilidade de comprar e recomendando o melhor curso de ação para envolver equipes de compras anônimas. A Revenue AI da 6sense é a única plataforma de vendas e marketing que desbloqueia a habilidade de criar, gerenciar e converter projetos em desenvolvimento de alta qualidade em receita. Os clientes relatam aumentos de 2x do valor de contrato médio, aumentos de 4x da taxa de vitória e uma redução de 20-40% no tempo para fechar negociações. Know everything. Do anything?, com a 6sense.

