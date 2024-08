A RevBits anunciou que ganhou o Fortress Cybersecurity Award de 2024 na categoria “Detecção de endpoint” com o RevBits Endpoint Security & EDR e foi finalista na categoria “Gerenciamento de acesso e identidade” com o RevBits Privileged Access Management. O Fortress Cybersecurity Award, administrado pelo The Business Intelligence Group, busca identificar e premiar as principais empresas e produtos do mundo que estão trabalhando para manter os dados e ativos eletrônicos protegidos contra ameaças.

A RevBits tem o prazer de ser premiada como vencedora da categoria por sua solução de EPS & EDR e de chegar ao quadro de finalistas com sua solução de PAM.

Fortress Cybersecurity Award de 2024 – Vencedora / Produto ou serviço – Detecção de endpoint RevBits Endpoint Security & EDR



Fortress Cybersecurity de 2024 – Finalista / Gerenciamento de Identidade e Acesso RevBits Privileged Access Management



“Fizemos grandes avanços no desenvolvimento da solução de EPS e EDR mais capaz disponível. Nossa tecnologia patenteada anti-rootkit, que protege ataques baseados no kernel, é um componente essencial da segurança de endpoint”, disse David Schiffer, CEO da empresa. “Ela teria bloqueado o recente e devastador colapso mundial de mais de 8 milhões de sistemas Windows, a perda de dezenas de bilhões de dólares e os incontáveis dias de interrupção na vida de milhões de pessoas.”

“Nossa solução de EPS & EDR é um produto fundamental em nosso conjunto de soluções empresariais”, afirmou Mucteba Celik, CTO da RevBits. “O mercado de EPS é muito competitivo e o fato de ter sido reconhecido pela Fortress é uma grande honra. Nossos esforços de desenvolvimento na EPS têm se concentrado na criação de um recurso de detecção de 100% com zero falsos positivos que pode ser aplicado em vários tipos de implementação, incluindo ambientes ‘air-gap’. Fizemos grandes avanços no desenvolvimento da solução de EPS e EDR mais capaz disponível. Por exemplo, desenvolvemos uma tecnologia anti-rootkit para proteger contra ataques de malware no nível do kernel e conseguimos uma patente dos EUA. No que diz respeitoànossa solução de PAM, trata-se de um produto único no mercado, que oferece sete módulos diferentes de gerenciamento de acesso.”

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa abrangente de segurança cibernética dedicada a fornecer aos seus clientes proteção e serviços superiores. Ao oferecer várias ferramentas de segurança avançadas, que podem ser administradas por meio de uma plataforma de segurança unificada, a RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas que as empresas enfrentam. A sede da RevBits está em Mineola (EUA), com escritórios em Princeton e Boston (EUA), Londres (Inglaterra), Antuérpia (Bélgica) e Amã (Jordânia). Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com.

