A SLB (NYSE: SLB) anunciou a concessão de um importante contrato pela Petrobras (NYSE: PBR), após uma licitação competitiva,àsua joint venture OneSubsea™ para seus sistemas padronizados de produção submarina no pré-sal e serviços relacionados. O escopo abrange o desenvolvimento adicional de dois campos de petróleo na estrategicamente importante Bacia de Santos.

Como parte do segundo desenvolvimento dos campos de Atapu e Sepia, a SLB OneSubsea fornecerá árvores de natal verticais configuradas segundo os padrões da Petrobras, unidades de distribuição submarina, sistemas de controle submarino e sistemas de dutos, juntamente com serviços relacionadosàinstalação, comissionamento e ciclo de vida dos equipamentos. Grande parte da tecnologia e do equipamento a serem utilizados, incluindo as árvores de natal verticais e os sistemas de controle submarino, será produzida e mantida localmente nas instalações da SLB OneSubsea no Brasil.

“Este prêmio aprofunda nossa valiosa parceria com a Petrobras, e estamos orgulhosos de apoiar o desenvolvimento de ativos tão importantes para o Brasil”, disse Mads Hjelmeland, diretor-executivo da SLB OneSubsea. “Aproveitar nossa plataforma tecnológica comprovada e desenvolvida localmente facilita a entrega no prazo e maximiza o conteúdo local a partir de nossas instalações de fabricação e serviços no Brasil. O Brasil é um mercado chave para nós, e nossos contínuos investimentos no país são essenciais para apoiar o crescimento que prevemos para a região”.

Esses projetos somam-se aos investimentos materiais da Petrobras no pré-sal e permitirão a adição de duas novas plataformas flutuantes de produção, armazenamento e descarregamento (FPSO), a P-84 (Atapu) e a P-85 (Sepia). Cada uma delas terá capacidade de produção diária de 225.000 barris de petróleo por dia e processamento de 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está intensificando a nova era submarina que aproveita a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar operações submarinas e liberar o grande potencial das soluções submarinas, a fim de acelerar a transição energética. A SLB OneSubsea é uma joint venture respaldada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, tendo 10.000 funcionários a nível internacional. Saiba mais em onesubsea.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" conforme o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diversos graus, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando,àincapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas;àincapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

