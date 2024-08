A Technology Holdings (TH), um banco de investimento boutique global com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, com um histórico de fechamento de transações em 24 países em todo o mundo, ganhou três prêmios de prestígio no 15º Annual International M&A Awards, incluindo “Boutique Investment Banking Firm of the Year 2024” pelo segundo ano consecutivo.

Os prêmios da Technology Holdings incluem:

Boutique Investment Banking Firm of the Year 2024 pelo segundo ano consecutivo. Negócio de serviços profissionais do ano (mais de US$ 100 milhões): Por assessorar a Plat4mation, uma parceira de elite da ServiceNow, em sua venda majoritária para a Keensight Capital, uma das principais empresas europeias de private equity de aquisição de crescimento, e para a ServiceNow Ecosystem Ventures. Acordo de Tecnologia da Informação do Ano (abaixo de US$ 100 milhões): Por assessorar a DEK Technologies, especialista em engenharia de software e sistemas incorporados, em sua venda estratégica para a Endava, uma empresa líder em desenvolvimento de software.

Esses prêmios são julgados pela M&A Advisor, a principal organização de liderança do mundo para profissionais de fusões e aquisições, reestruturação e finanças corporativas. Esses prêmios são um reconhecimento da profunda experiência setorial da Technology Holdings, sua presença global em 11 países em 4 continentes, seu conhecimento intercultural e seu histórico comprovado de fechamento de transações em 24 países.

“A excelência na realização de negócios é exemplificada por players excepcionais do setor. A Technology Holdings se destaca como a renomada vencedora do prêmio Boutique Investment Banking Firm of the Year e é elogiada por sua dedicação constanteàexcelência no cenário global de fusões e aquisições. Aplaudimos orgulhosamente a Technology Holdings por suas conquistas extraordinárias, superando seus concorrentes e estabelecendo um novo padrão de sucesso neste segmento”, disse Roger Aguinaldo, fundador e CEO da The M&A Advisor.

Vivek Subramanyam, fundador e CEO da Technology Holdings, disse: “Estamos entusiasmados por sermos escolhidos como vencedores de prêmios de transações no prestigioso International M&A Awards, entre um grupo tão abrangente de bancos de investimento globalmente. Ser nomeada ‘Boutique Investment Banking Firm of the Year’ pela segunda vez consecutiva é uma honra e um testemunho do nosso trabalho árduo, dedicação, foco intenso e da profunda expertise em transações que entregamos aos nossos clientes ao longo dos últimos 24 anos”.

Os prêmios serão entregues em um prestigiado baile de gala Black-Tie durante o 2024 Leadership in Dealmaking Summit na terça-feira, 24 de setembro, na cidade de Nova York.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240801534489/pt/

Kate Geary

Gerente sênior de Marketing

E-mail: kate@technologyholdings.com