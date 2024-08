A Chuan Lih Fa (CLF) Machinery Works Co. Ltd, um fabricante globalmente renomado de máquinas de moldagem por injeção de plástico, continua a ter um impacto significativo com sua inovadora e repleta de recursos Máquina de Moldagem por Injeção de Dois Placas para paletes. Com o aumento da demanda por paletes plásticos em relação aos paletes de madeira e a crescente preferência por soluções com materiais reciclados e mais leves, as máquinas da CLF estão perfeitamente posicionadas para atender às necessidades em evolução do mercado.

A máquina de moldagem por injeção de duas placas da CLF produz um palete de plástico de 11 kg em 86 segundos, oferecendo versatilidade, remoção robótica e eficiência de espaço para vários setores. (Foto: Business Wire)

Ao longo das últimas cinco décadas, a CLF tem oferecido soluções turnkey para moldagem por injeção de última geração. As máquinas de moldagem por injeção de classificação superior da empresa foram utilizadas com excelentes resultados em várias aplicações industriais, incluindo paletes plásticos, pré-formas de PET, para-choques de automóveis, peças automotivas e muito mais.

A moldagem por injeção é um processo industrial essencial para a produção de produtos moldados por meio da injeção de materiais plásticos fundidos em um molde, seguido de resfriamento e solidificação. Essa metodologia é amplamente utilizada para a produção em massa de produtos com formas complexas. As máquinas de moldagem por injeção de duas placas, que incluem duas placas grandes para fixar o molde, são particularmente eficientes para essas aplicações.

Algumas das vantagens mais importantes da máquina de moldagem por injeção de plástico de duas placas CLF são resumidas abaixo:

Alta capacidade de produção: Capaz de produzir um palete de plástico de 11 kg em apenas 86 segundos . Esse tempo de ciclo é excepcionalmente rápido, tornando a CLF um fabricante líder no setor, especialmente na Ásia.

Capaz de produzir . Esse tempo de ciclo é excepcionalmente rápido, tornando a CLF um fabricante líder no setor, especialmente na Ásia. Versatilidade de materiais: As máquinas de moldagem por injeção da CLF oferecem processamento eficiente de diversos materiais, incluindo conteúdo reciclado. Por meio de um projeto de rosca personalizado, elas obtêm uma mistura de massa fundida de alto desempenho, reduzindo os custos de produção e minimizando o impacto ambiental.

As máquinas de moldagem por injeção da CLF oferecem processamento eficiente de diversos materiais, incluindo conteúdo reciclado. Por meio de um projeto de rosca personalizado, elas obtêm uma mistura de massa fundida de alto desempenho, reduzindo os custos de produção e minimizando o impacto ambiental. Automação extensiva: O sistema de moldagem de paletes de plástico projetado pela CLF oferece ampla automação, incorporando remoção, transporte e empilhamento robóticos de paletes. O sistema também automatiza a mistura, a combinação e a alimentação de matérias-primas plásticas. O resfriamento do molde é obtido por meio de um sistema de água gelada, com gás nitrogênio usado para melhorar as propriedades do material, tudo sem a necessidade de trabalho manual. A CLF colabora estreitamente com um parceiro de sistemas de automação de longo prazo para fornecer soluções de automação altamente personalizadas e flexíveis para atender a necessidades específicas.

O sistema de moldagem de paletes de plástico projetado pela CLF oferece ampla automação, incorporando remoção, transporte e empilhamento robóticos de paletes. O sistema também automatiza a mistura, a combinação e a alimentação de matérias-primas plásticas. O resfriamento do molde é obtido por meio de um sistema de água gelada, com gás nitrogênio usado para melhorar as propriedades do material, tudo sem a necessidade de trabalho manual. A CLF colabora estreitamente com um parceiro de sistemas de automação de longo prazo para fornecer soluções de automação altamente personalizadas e flexíveis para atender a necessidades específicas. Eficiência de espaço: Com um mecanismo de travamento hidráulico direto, as máquinas de moldagem por injeção de duas placas da CLF não precisam de ligações mecânicas, o que as torna mais eficientes em termos de espaço do que as máquinas do tipo toggle. Projetadas para ocupar um espaço mínimo no chão de fábrica, elas são ideais para fábricas com espaço limitado, alguns depósitos e equipes de gerenciamento pequenas. O design compacto e a alta automação reduzem a necessidade de mão de obra, permitindo operações eficientes com equipes menores.

Com um mecanismo de travamento hidráulico direto, as máquinas de moldagem por injeção de duas placas da CLF não precisam de ligações mecânicas, o que as torna mais eficientes em termos de espaço do que as máquinas do tipo toggle. Projetadas para ocupar um espaço mínimo no chão de fábrica, elas são ideais para fábricas com espaço limitado, alguns depósitos e equipes de gerenciamento pequenas. O design compacto e a alta automação reduzem a necessidade de mão de obra, permitindo operações eficientes com equipes menores. Melhoria da qualidade do produto: Melhoria da qualidade do produto: Como resultado de sua maior estabilidade durante o processo de moldagem, os produtos acabados têm melhor qualidade de peça, melhor precisão dimensional e variações reduzidas.

Melhoria da qualidade do produto: Como resultado de sua maior estabilidade durante o processo de moldagem, os produtos acabados têm melhor qualidade de peça, melhor precisão dimensional e variações reduzidas. Maior capacidade de molde: Com maior capacidade de molde e maior acessibilidade, a máquina pode ser usada para a produção de peças maiores ou moldes de múltiplas cavidades.

“Na CLF, temos fornecido soluções turnkey para moldagem por injeção há quase 50 anos. Nossa máquina de moldagem por injeção de dois placas é ideal para moldagem de peças plásticas de tamanho médio ou grande, especialmente para aplicações que exigem eficiência espacial, alta estabilidade e precisão,” disse Jenny Lin, porta-voz sênior da Chuan Lih Fa (CLF) Machinery Works Co. Ltd. “Se você está procurando pelas últimas inovações no campo da moldagem por injeção de plástico, a CLF é um nome que você definitivamente não pode ignorar”.

Para saber mais sobre a máquina de moldagem por injeção de plástico de duas placas da CLF para paletes, visite nossas 3 principais vantagens da moldagem por injeção de paletes de plástico ou ou a máquina de moldagem por injeção de duas placas - CLF - 3500TPII (vídeo).

Sobre a CLF: A Chuan Lih Fa (CLF) Machinery Works Co. Ltd foi fundada em 1966 e, após meio século, evoluiu de uma fábrica local para uma marca internacional em máquinas de moldagem por injeção de plástico. Começando com máquinas de moldagem por injeção de plástico de pequeno porte e, por meio de constante aprimoramento e inovação, a CLF agora oferece modelos diversos para fornecer soluções turnkey completas para moldagem por injeção e serviço global. Para saber mais sobre a CLF e seus produtos, visite o site da empresa ou leia seus posts mais recentes no blog, incluindo “Como selecionar máquinas de moldagem por injeção de plástico grande? 3 dicas”, 5 recursos essenciais da máquina de moldagem por injeção: O que os fabricantes de automóveis precisam saber” e “Está querendo comprar uma máquina de moldagem por injeção plástica multicolorida? Não se esqueça destes 3 fatores.” Para conhecer melhor o processo de produção e as capacidades da CLF, assista ao tour pela fábrica (Vídeo).

