A Equipe de Apoio da Polícia dos Emirados Árabes Unidos iniciou sua missão de auxiliar a polícia francesa na segurança das Olimpíadas de Paris 2024, lançada na sexta-feira pelo presidente francês Emmanuel Macron. A participação dos Emirados Árabes Unidos na segurança dos Jogos Olímpicos, apelidados de “o maior evento esportivo de todos os tempos”, ressalta seu compromisso com a cooperação internacional e o apoio a eventos de grande escala, para garantir a segurança e a estabilidade das comunidades globais. O evento também marca um pilar estratégico na visão dos Emirados Árabes Unidos para o avanço da paz e da segurança internacionais.

Os membros da polícia dos Emirados Árabes Unidos passaram por um treinamento extensivo antes de sua implantação em Paris, enquanto assistem a Polícia Francesa na segurança dos estádios, vias de acesso e locais de reunião das equipes e grandes multidões esperadas para assistir aos Jogos Olímpicos de 2024, que reunirão pessoas de todas as partes do mundo.

Unidades caninas da polícia (K9) inspecionaram as áreas designadas, com base em um treinamento intensivo e um mapeamento detalhado das áreas. Equipes especializadas realizaram patrulhas a pé em várias partes de Paris, como parte de suas funções designadas, refletindo a profunda cooperação bilateral e as relações distintas entre os Emirados Árabes Unidos e a França.

O envolvimento dos EAU na segurança dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ressalta a eficiência e o profissionalismo do pessoal da polícia dos Emirados, sob a orientação e o apoio da liderança superior, que fornece às suas forças equipamentos avançados e treinamento de classe mundial para aprimorar suas habilidades de acordo com os mais altos padrões internacionais. Isso permitirá que as forças policiais dos Emirados Árabes Unidos troquem conhecimentos e práticas recomendadas com suas contrapartes internacionais e aumentem ainda mais suas capacidades em vários campos.

A Equipe de Apoio da Polícia dos Emirados é composta por oficiais experientes do Ministério do Interior e especialistas qualificados e treinados que representam os diversos setores da polícia, unidades caninas policiais (K9) e equipes de apoioàsegurança. Sua participação ajudará a consolidar a boa reputação dos Emirados Árabes Unidos e seu papel de liderança na cooperação e ação internacional conjunta.

