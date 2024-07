Alunos realizam ações sociais na África Oriental durante as férias de inverno

Pelo segundo ano consecutivo, alunos das Escolas Premium do Grupo SEB — Pueri Domus (SP), Sphere International School (SJC/SP) e Carolina Patrício (RJ) — dedicaram dez dias de suas férias escolares a uma missão social em Musanda, povoado no Quênia, localizado a 600 km de Nairóbi, a capital do país. Em parceria com a Nasio, instituição de caridade com sede no Reino Unido e no Quênia, eles participaram de diversas ações para melhorar a qualidade de vida da população local.

Durante a missão, os estudantes ajudaram na construção de residências, trabalharam em ações de limpeza para prevenir a tungíase ? doença de pele infecciosa causada pelo parasita Tunga penetran, popularmente conhecido como bicho-de-pé ?, acompanharam médicos em atendimentos à população, participaram de projetos preventivos contra o HIV e de empoderamento econômico feminino, além de assistir as visitas de assistentes sociais às famílias da região.

Deivis Pothin, Diretor Geral da Escola Bilíngue Pueri Domus, destaca que os alunos vivenciaram uma experiência completa, lidando diretamente com todos os aspectos de vulnerabilidade social e econômica enfrentados pelas famílias que vivem abaixo da linha da pobreza.

“A comitiva ainda levou do Brasil cerca de 800 kits de higiene e escolares, contendo sabonetes, pasta de dente, lápis de cor e cadernos, que foram distribuídos em escolas e hospitais. Além das doações, os alunos participaram ativamente na alfabetização das crianças, ministrando aulas e ensinando o uso adequado dos produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza”, reforça.

Construção do conhecimento

A prática de ações sociais e humanitárias é parte integrante da metodologia de ensino das Escolas Premium do Grupo SEB. Desde cedo, os estudantes são estimulados a buscar soluções para a construção de um mundo mais igualitário. Cada experiência proporciona conhecimentos únicos, fortalecendo a formação escolar e humana.

“É essencial que os estudantes tenham experiências que confrontem a desigualdade social do mundo com sua realidade. A diferença cultural, a hospedagem em alojamentos e a escassez de água potável e luz são aspectos que fazem os alunos refletirem sobre a importância de preparar novas gerações para enfrentar problemas complexos da sociedade”, destaca Pothin.

Os alunos também interagiram com estudantes de graduação da Universidade de Oxford, Inglaterra, e participaram de projetos agrícolas e de nutrição, como a produção de espirulina, conhecida pelo seu alto teor de nutrientes e benefícios à saúde.

“Essas experiências são fundamentais para o desenvolvimento de futuros líderes globais conscientes e preparados para atuar em um mundo cada vez mais interdependente”, conclui.

Website: https://www.pueridomus.com.br/pt/