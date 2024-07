Com a chegada do período das férias, muitas famílias passam mais tempo em casa, o que pode levar a um aumento significativo no uso do ar-condicionado. Este é um período crucial para entender o impacto desse uso tanto no conforto, quanto no orçamento familiar. Por este motivo, especialista da Fujitsu General do Brasil, multinacional japonesa de ar-condicionado atuando no Brasil há 44 anos, aconselha como agir nestes períodos.

A ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - aponta que os gastos com ar-condicionado aumentam em média 25% durante o período de férias escolares se comparado aos dias normais. Isso se deve principalmente ao maior tempo de uso contínuo do aparelho.

“Durante as férias, é comum que mais pessoas fiquem em casa por períodos prolongados, isso leva a um uso mais intenso resultando em um consumo maior de energia. Por esta razão, equipamentos com a tecnologia Inverter sempre são a melhor solução”, pontua Daniel Alexandre da Silva, instrutor técnico da Fujitsu General do Brasil, multinacional japonesa de ar-condicionado atuando no Brasil há 44 anos.

Hora da manutenção

Fazer a manutenção preventiva consiste em uma verificação geral do funcionamento do aparelho, da conservação das peças e uma limpeza em itens como o filtro de ar, bandeja de condensado, ventilador e umidificador.

“Os equipamentos que estão precisando de manutenção começam apresentar sinais como congelamento e baixo rendimento. Por isso, recomendamos que a manutenção seja realizada de forma preventiva logo no início da temporada de férias, quando o uso é mais intensivo. Assim garante que o sistema esteja funcionando de maneira mais eficiente e confiável”, explica Silva.

A manutenção geralmente inclui uma série de verificações e serviços que devem ser monitorados regularmente e pode interferir no desempenho do equipamento. “Vale reforçar que manter o ar-condicionado limpo economiza energia e dinheiro, mas também contribui para um ambiente mais saudável e confortável”, ressalta o profissional da Fujitsu General do Brasil.

O especialista pontua que um filtro limpo e um sistema livre de sujeira e detritos funcionam de maneira mais eficiente. Isso significa que o ar-condicionado irá consumir menor energia, além de um ar mais limpo. “Acúmulo de sujeira e poeira podem causar desgaste prematuro nos componentes internos, resultandos em menos necessidade de reparos e substituições de peças ou até mesmo de aparelhos”.

O acúmulo de sujeira no sistema de ar-condicionado pode causar odores desagradáveis no ar que é soprado para dentro da casa. “Um sistema limpo pode ajudar a prevenir o crescimento de fungos, bactérias e outros microrganismos que podem se acumular e contaminar o ar que respiramos”, explica Daniel.

Como economizar energia utilizando o ar-condicionado

Independentemente da estação do ano, ao adquirir o ar-condicionado procure por equipamentos com eficiência energética A e com tecnologia Inverter. “Compare o consumo de energia entre os modelos, essa informação está disponível nas especificações técnicas dos produtos. Opte sempre por equipamentos que ofereçam o desempenho desejado com o menor consumo de energia possível”, explica Daniel Silva, instrutor técnico da Fujitsu General do Brasil.

Algumas ações importantes contribuem para a utilização dos aparelhos de forma consciente para aproveitar os melhores benefícios do aparelho. Manter a temperatura interna de 24 a 26ºC, traz mais conforto térmico para todos os ambientes da casa.

O uso do ar-condicionado durante as férias pode sim levar a um aumento significativo na conta de luz, mas com algumas práticas simples, é possível minimizar esse impacto. A manutenção regular e o uso consciente são essenciais para garantir o conforto sem comprometer o orçamento familiar e as férias em família.

Website: https://www.fujitsu-general.com/br/