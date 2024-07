Deepnote, o espaço de trabalho de dados alimentado por IA, anunciou a aquisição da Hyperquery, uma concorrente no espaço de ciência de dados e análise. Esta aquisição marca um passo significativo na missão da Deepnote de se tornar a peça central da democratização de dados.

A Deepnote redefiniu a análise de dados colaborativa ao criar um espaço de trabalho de dados, possibilitando que os membros da equipe compartilhem seu trabalho e recebam feedback em tempo real. Esta abordagem colaborativa reduz o tempo gasto em comunicações de ida e volta e permite ciclos de feedback mais rápidos, que resultam em entrega mais rápida de produtos de dados.

Além de suas poderosas ferramentas de cooperação, a Deepnote é celebrada por sua experiência de usuário agradável. A Deepnote garante que tanto profissionais de dados experientes como tomadores de decisão possam navegar na plataforma com facilidade. Sua interface intuitiva, recursos de integração perfeitos e recursos de cooperação integrados o tornam um favorito entre os usuários, aumentando a produtividade e a satisfação. Os assistentes de IA recentemente introduzidos aceleram significativamente o fluxo de trabalho de análise e permitem análises de dados avançadas para equipes mais juniores ou mesmo não técnicas.

"Estamos presenciando uma mudança massiva no mercado com o surgimento da computação de IA, levandoàdemocratização da análise de dados e, por fim,àcriação de um novo tipo de interface de usuário, um bloco de notas de dados", disse Jakub Jurovych, Cofundador e Diretor Executivo da Deepnote. “Uma mudança radical semelhante ocorreu uma vez antes, quando a ascensão da computação pessoal na década de 1980 levouàcriação de um novo tipo de interface de usuário: uma planilha. Vemos que os blocos de notas estão se tornando o sucessor natural das planilhas graçasàsua versatilidade, integração natural com agentes de IA e capacidade de criar aplicativos e modelos de dados avançados, que seriam impossíveis de criar no Excel. Desde que iniciamos o Deepnote, temos sido o bloco de nota de dados nativo de IA líder e estamos aqui para vencer esta categoria. É por isto que estamos adquirindo nosso concorrente mais próximo, a Hyperquery."

A Deepnote, respaldada pela Index Ventures, Accel, Y Combinator e Credo Ventures, experimentou um rápido crescimento, obtendo um aumento de 3x na receita no ano passado. A plataforma é confiável por empresas líderes como Ramp, Motive, SoundCloud, Gusto e Webflow, demonstrando sua capacidade de satisfazer as diversas necessidades de organizações de primeira linha. Os clientes Hyperquery, incluindo Docplanner, Output e Zeeto, serão migrados sem problemas para a plataforma da Deepnote.

