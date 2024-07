A Lenovo, uma potência mundial de tecnologia, anunciou hoje a nomeação do Dr. Tolga Kurtoglu como novo diretor de tecnologia do grupo para suceder o Dr. Yong Rui na aceleração ainda maior da visão tecnológica e liderança em IA do grupo.

Além disso, a Lenovo anunciou a formação de um novo Grupo de Tecnologia Emergente que ficará encarregado de antecipar as tendências no setor de tecnologia e transformá-las em futuras oportunidades de crescimento de negócios. O Dr. Yong Rui, que liderou a área de pesquisa da Lenovo como CTO nos últimos sete anos, será agora o presidente do Grupo de Tecnologia Emergente.

O Dr. Kurtoglu, renomado por seu trabalho revolucionário no setor de TI, traz uma vasta experiência em cargos de liderança no setor de TI, incluindo a de CTO da HP Inc. e de chefe global do HP Labs, CEO do Xerox Palo Alto Research Center e líder do grupo de desenvolvimento de produtos da Dell. Ele detém inúmeras patentes e publicou vários artigos nas áreas de automação e inteligência de máquinas, design computacional, engenharia de sistemas e fabricação 3D/digital.

Ao comentar sobre a nomeação do Dr. Kurtoglu, Yuanqing Yang, presidente e CEO da Lenovo, disse: “Conforme abraçamos a oportunidade única na vida em IA, estou muito satisfeito de dar as boas-vindas a Tolga na Lenovo para nos ajudar a concretizar ainda mais as nossas ambições como potência global de tecnologia e impulsionar a nossa liderança em IA. A sua experiência nas tecnologias de hardware, software e IA fortalecerão ainda mais nossa liderança em inovação e foco em IA mais inteligente para todos”.

O Dr. Kurtoglu acrescentou: “Há muito tempo que admiro a Lenovo de longe pelo seu ousado compromisso com a inovação. Neste momento, quando todos os consumidores e empresas se empenham em aproveitar o potencial da IA, estou ansioso para trabalhar com as equipes de pesquisa em todo o mundo para acelerar ainda mais o desenvolvimento do portfólio da Lenovo e oferecer soluções de IA poderosas, flexíveis e responsáveis ??que transformem as indústrias e capacitem os indivíduos”.

O Dr. Rui acrescentou: “Este é um momento fundamental para o setor de tecnologia, com inúmeras novas tecnologias transformadoras e emergentes que mudarão a forma como vivemos, trabalhamos e fazemos negócios. Tenho sido apaixonado por incubar e comercializar novas tecnologias ao longo da minha carreira e estou entusiasmado por liderar o novo Grupo de Tecnologia Emergente da Lenovo”.

O Dr. Kurtoglu será o líder da equipe de pesquisa da Lenovo e também de seu ecossistema de inovação, garantirá o alinhamento entre a visão tecnológica do Grupo e os objetivos gerais de negócios e atuará como membro do Comitê Executivo da Lenovo, a equipe de liderança da Lenovo.

O CEO Yuanqing Yang pretende apresentar e compartilhar mais sobre a visão e estratégia de inovação da Lenovo e seu foco em IA mais inteligente para todos no Lenovo Tech World’24 em 15 de outubro de 2024.

Sobre a Lenovo

Lenovo é uma potência tecnológica global com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Dedicada a uma visão audaciosa de oferecer Tecnologia Mais Inteligente para Todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PC do mundo com um portfólio abrangente, desde dispositivos habilitados para IA até soluções em nuvem (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação transformadora está construindo um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com, e leia sobre as últimas notícias em nosso StoryHub.

