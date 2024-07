A Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), que fez sua impressionante estreia em abril no Circuito de Yas Marina, anunciou a próxima fase de seu desafio com a Drone Champions League (DCL), a principal organização profissional de corridas de drones do mundo. Com base no sucesso de seu evento inaugural, a A2RL Drone Race continua avançando as fronteiras da tecnologia autônoma, unindo habilidade humana com avanços inovadores em voo autônomo.

A corrida de drones autônomos irá reunir equipes de todo o mundo, dando boas-vindas a equipes de corrida de drones estabelecidas, instituições de pesquisa e 'novatos' entusiasmados. Todos os competidores irão disputar um prêmio sensacional de US$ 1 milhão,àmedida que se esforçam por obter o máximo de agilidade e velocidade e ao mesmo tempo manobram com sucesso através de objetos no caminho. As inscrições já estão abertas em a2rl.io e as equipes interessadas são convidadas a se inscrever na competição. Todas as inscrições passarão por um rigoroso processo de seleção para identificar as equipes concorrentes de sucesso. Aqueles que passarem na triagem serão convidados a participar de uma série de tarefas que irão permitir ao grupo de jurados avaliar a proficiência das equipes no uso de um simulador de código aberto para pilotar um drone de modo autônomo. A grande final irá ocorrer em abril de 2025, onde o vencedor será definido.

Organizada pela ASPIRE, a A2RL integra inteligência artificial (IA), autonomia e esportes radicais para ampliar os limites da mobilidade futura, sendo destacada como a maior liga de corrida autônoma do mundo. Na corrida extrema de drones autônomos A2RL, os pesquisadores participantes irão programar drones para navegar por meio de uma sequência de portas, evitando obstáculos, usando sensores integrados e poder de computação. O principal objetivo da corrida é determinar um ponto de referência para alcançar o máximo de inovação em algoritmos, com uso de tecnologia de sensores mínima em ambientes complexos.

Como ocorre com todos os grandes desafios, o A2RL Drone Challenge também irá incluir um foco em STEM, sendo que estudantes do ensino médio serão bem-vindos a fazer parte da competição.

Ao anunciar a nova competição, Sua Excelência Faisal Al Bannai, Secretário Geral da ATRC, disse: "É apenas quando experimentamos em condições extremas, é que de fato se descobre novos limites ou avanços na ciência. Estamos inspirando a cooperação mundial, que impulsionam o progresso tecnológico e criam um futuro onde soluções autônomas transformam setores e melhoram vidas."

Stephane Timpano, Diretor da ASPIRE, disse: “Esta é uma evolução empolgante de nossa série de corridas radicais A2RL. A DCL é uma parceira com ideias semelhantes e anos de experiência inestimável em corridas de drones. Juntos, não estamos apenas acrescentando uma nova dimensão autônoma às corridas de drones, mas também demonstrando as possibilidades ilimitadas de veículos aéreos não tripulados mediante esta competição."

Markus Stampfer, Presidente Executivo da Drone Champions AG, organizadora da Drone Champions League (DCL), disse: "Na DCL, nossa missão sempre foi superar os limites das corridas de drones. Tendo fundido com sucesso os mundos das corridas de drones virtuais e físicas, a parceria com a ASPIRE para avançar o voo autônomo de drones é um próximo passo natural para nós. Estamos animados em trazer nossa vasta experiência e conhecimento a esta competição pioneira, ao apoiar a ASPIRE com o conhecimento que adquirimos em anos desenvolvendo drones de corrida e trabalhando com os melhores pilotos de drones do mundo."

Ao avançar a tecnologia de drones, esta corrida visa tornar o uso de drones acessível a todos os países, reduzindo custos e impulsionando a inovação em setores como saúde e logística.

