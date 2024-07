Destaques

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240724759203/pt/

Rentabilidade alcançada em 2023 A Improbable apresentou seu pedidoàCompanies House hoje. Em 2023 a empresa alcançou rentabilidade, validando sua tecnologia e negócios. Excluindo itens únicos, a receita aumentou 37%, para um total de £66 milhões. Improbable alcançou lucratividade pela primeira vez, registrando £ 11 milhões em lucro. A empresa encerrou 2023 com uma forte posição de caixa de £185 milhões, impulsionada por saídas bem-sucedidas de seus empreendimentos iniciais. O foco estratégico no metaverso no início de 2022 resultou no redimensionamento da empresa, gerando aumento de receita e otimização de operações.

Vantagem tecnológica e posição de mercado Uma década de investimento e experiência em sistemas distribuídos de alto desempenho posicionou a Improbable na vanguarda do dimensionamento da computação em nuvem tradicional. Além disso, tendo implementado as suas tecnologias em dezenas de aplicações comerciais, a Improbable está a aproveitar esta experiência para o desenvolvimento de tecnologias emergentes para o metaverso, blockchain e IA. A plataforma MSquared agora tem muitos desenvolvedores de conteúdo externos em modo de acesso antecipado e dezenas de projetos de metaverso estão sendo testados regularmente com os consumidores.

Mudança bem-sucedida para Venture Building em 2023 A Improbable anunciou sua transição para um modelo de venture builder no terceiro trimestre de 2023 e desencadeou sua primeira saída importante com a venda de seu negócio de serviços de jogos, MPG, no final do ano. A abordagem se concentra na construção de empreendimentos em setores de ponta como IA, blockchain e metaverso, investindo tanto em empreendimentos de infraestrutura que servem como plataformas para empresas quanto em empreendimentos de aplicações B2B ou de consumo.

Apoio a empreendimentos para início rápido A empresa irá mobilizar capital juntamente com um amplo conjunto de serviços de apoio, apoiando os fundadores com angariação de fundos, aconselhamento estratégico e operações simplificadas.

Uma abordagem prática para 2024-2025 A Improbable pretende lançar múltiplas start-ups anualmente, criando negócios comercialmente bem-sucedidos e participando de um portfólio de alto valor. A empresa mantém capital próprio numa carteira valiosa, contribuindo com ideias e recursos e oferecendo mais envolvimento operacional do que fundos ou investidores típicos.



Herman Narula, fundador e CEO da Improbable declarou: "Há uma década, embarcamos na jornada desafiadora, mas imensamente gratificante, de nos concentrarmos em sistemas distribuídos para mundos virtuais. Durante esse período, aprimoramos nossa experiência em trazer produtos de tecnologia complexos para mercado, lançou e expandiu negócios e desenvolveu tecnologia proprietária com barreiras significativasàentrada.

Há dois anos, redobramos o nosso compromisso com o metaverso. Em 2023, registámos receitas de £66 milhões e alcançámos um lucro total de £11 milhões, impulsionados pelo crescimento, disciplina de custos e desinvestimento de activos de elevado valor. Demonstramos de forma única a capacidade de buscar negócios distintos e reais simultaneamente. A construção de empreendimentos provou ser o modelo ideal tanto para o Improvável quanto para o metaverso, já que experimentar vários casos de uso é a chave para alcançar a adoção.

Através de investimentos estratégicos em grandes parcerias e em start-ups, continuamos a avançar na defesa do metaverso. A nossa ambição é moldar o futuro e a nossa experiência fornece-nos conhecimentos únicos para o fazer. Estendo meus sinceros agradecimentosànossa equipe de liderança, especialmente ao nosso CFO, Dan Odell, por sua dedicação inabalável em impulsionar a Improbable ao seu atual ponto de força.”."

Dan Odell, Diretor Financeiro: “Ao entrar em 2024, melhoramos significativamente nossa estrutura de custos e podemos contar com uma forte posição de capital ainda mais apoiada pelas saídas bem-sucedidas de nossos primeiros empreendimentos. A Improbable lançou as bases para a execução de sua estratégia Venture Builder. O portfólio de empreendimentosàmedida que entramos em 2024 é empolgante e confio no sucesso futuro do negócio.”

Peter Lipka, Diretor de Operações: “Acreditamos que existem oportunidades significativas não abordadas nos setores de IA, web3 e metaverso. Nosso objetivo é identificar fundadores que possamos ajudar a acelerar, liberando o capital de que precisam e fornecendo uma base para que possam operar. Nosso objetivo é que nosso modelo de venture builder seja o melhor lugar para iniciar um negócio nesses setores .”

Rob Whitehead, Diretor de Produtos: “Estamos orgulhosos de continuar hospedando os eventos virtuais de maior densidade do mundo. Depois de usar essa tecnologia principalmente internamente, estamos entusiasmados em começar a abrir nossa plataforma para desenvolvedores externos ainda este ano, começando com o Otherside Developer Kit (ODK) do Yuga Lab. Nossos próximos passos envolvem aprimorar esse conjunto de ferramentas, desenvolver ainda mais a interoperabilidade em nossa rede, avançar a tecnologia blockchain para aplicativos do metaverso e explorar o impacto transformador da IA ??generativa.”

Improbable é uma start-up que está na vanguarda da construção de mundos virtuais há mais de uma década.

Acreditamos que o metaverso é uma oportunidade para comunidades, empresas e marcas terem um impacto social e econômico positivo no mundo real. Atualmente, estamos iniciando novas tecnologias, modelos e parcerias para nos aventurarmos ainda mais em novos mundos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240724759203/pt/

Videos:

marineboulot@improbable.io