Metabolic + Mobility da Hills Pet foca na perda de peso e na mobilidade dos cães

A Hill's Pet Nutrition, conhecida por sua dedicação à saúde e bem-estar dos pets, anuncia o lançamento da Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility, um alimento desenvolvido para atender duas condições em cães: obesidade e problemas osteoarticulares. A partir de agosto, os tutores poderão encontrar nas lojas especializadas esta solução dupla que apoiará a vida dos seus companheiros de quatro patas.

Uma abordagem dupla para saúde canina

Com a Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility, a Hill's traz ao mercado um alimento para ajudar cães a perder peso naturalmente e auxiliar na mobilidade articular em 21 dias. Formulada com nutrientes balanceados, a dieta promove uma perda de peso saudável, ajuda na manutenção do peso ideal e oferece suporte para as articulações. Entre os ingredientes-chave estão altas concentrações de ácidos graxos ômega-3 (EPA+DHA), aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), condroitina, glicosamina, lisina e ácido alfa lipóico. Esses componentes trabalham em sinergia para reparar e manter a massa muscular e a saúde articular.

Resultado comprovado em estudos clínicos

O resultado da Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobilty é suportado por diversos estudos clínicos. Cães tratados com uma dieta, que contém ingredientes presentes na composição da solução, apresentam melhora na mobilidade, redução da dor e maior facilidade para caminhar e subir escadas. Além disso, de acordo com estudos clínicos realizados pela Hill's Pet, a dieta permite uma perda de peso corporal de 13% em dois meses, com 96% dos cães perdendo peso em oito semanas.

“A Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility oferece uma maneira de tratar de duas das condições mais desafiadoras em cães. Esta dieta permite que os tutores mantenham a saúde e o bem-estar de seus pets,” afirma Flavio Lopes da Silva, Supervisor de Assuntos Veterinários da Hill’s Pet Nutrition Brasil.

Disponibilidade de embalagens

Os tutores poderão encontrar a Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility em formato seco (3,85Kg) e úmido em lata stew (354g), adequada para cães de todas as raças e tamanhos. A transição alimentar deve ser realizada gradualmente, conforme orientações do veterinário. Este alimento estará disponível nas lojas especializadas, tanto online quanto físicas, a partir de agosto.

Sobre a Hill's Pet Nutrition

A Hill's Pet Nutrition acredita que a qualidade de vida para os animais inclui a melhor alimentação, cuidado veterinário, exercícios diários e um ambiente enriquecedor com bastante amor. A empresa, parte da Colgate-Palmolive desde 1976, disponibiliza seus alimentos para animais em 86 países ao redor do mundo. No Centro de Nutrição Animal da Hill's em Topeka, Kansas, uma equipe de veterinários e especialistas certificados pelo o conselho em nutrição e medicina interna trabalham em conjunto com uma equipe de animais de companhia para desenvolver rações. A instalação também conta com um hospital veterinário totalmente equipado certificado pela Associação Americana de Hospitais Veterinários (AAHA) - obedecendo os padrões para hospitais veterinários para animais de pequeno porte nos dias de hoje.

Website: https://www.hillspet.com.br