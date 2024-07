The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (“ELC” ou a “empresa”) anunciou hoje que Akhil Shrivastava foi nomeado vice-presidente executivo e diretor financeiro, sucedendo Tracey T. Travis, cuja intenção de se aposentar foi anunciada em 11 de julho de 2024. Akhil se reportará a William P. Lauder, presidente executivo, e a Fabrizio Freda, presidente e diretor executivo, de acordo com a estrutura prévia de Tracey.

The Estée Lauder Companies Names Akhil Shrivastava as Executive Vice President and Chief Financial Officer, Effective November 1, 2024 (Photo: Business Wire)

Akhil assumirá seu novo cargo em 1º de novembro de 2024. Tracey permanecerá na empresa até sua aposentadoria, em 30 de junho de 2025, para apoiar uma transição perfeita.

“Com mais de 25 anos de ampla experiência financeira e de liderança, Akhil é um líder excepcional e capaz, cujos conhecimentos e percepções financeiras e estratégicas foram importantes para apoiar a empresa nos últimos anos, e ele será fundamental para levar adiante nossa direção e decisões estratégicas”, disse Fabrizio Freda. “Mal posso esperar para trabalhar em parceria com Akhil e continuar reconstruindo uma rentabilidade mais forte e sustentável, bem como acelerar o crescimento das vendas em toda a empresa.”

Em seu novo cargo como diretor financeiro, Akhil será responsável pelas organizações globais de finanças, contabilidade, impostos, tesouraria, relações com investidores e desenvolvimento de novos negócios da empresa. Ele liderará a organização de Finanças e Estratégia Globais (F&S) da ELC e continuará a cultivar e fortalecer a Equipe de Finanças e Estratégia, extremamente talentosa, continuando a imbuir agilidade e foco no consumidor em toda a organização para impulsionar a criação de valor sustentável, a governança e os objetivos e prioridades estratégicos de negócios a longo prazo.

Desde que ingressou na ELC em 2015, Akhil ocupou várias funções financeiras sênior na empresa. Recentemente, ele foi nomeado vice-presidente sênior de Controladoria Corporativa da ELC, cargo que supervisiona a contabilidade corporativa, o planejamento e a análise financeira, as organizações de finanças internacionais e on-line, preços e finanças da cadeia de valor, atuando na equipe de liderança de Finanças e Estratégia e na equipe de liderança executiva. Ele também supervisiona o pilar de Excelência Operacional, como parte do plano de recuperação de lucros e crescimento, que se concentra em promover melhorias significativas no estoque, no caixa e nos custos da empresa. Antes de assumir seu cargo atual, Akhil foi vice-presidente sênior e tesoureiro, onde era responsável pelas funções essenciais de tesouraria, pelo programa de riscos corporativos, pelo setor imobiliário e pela supervisão dos fundos de aposentadoria da empresa.

Akhil atuará como membro de vários grupos de liderança de gerenciamento sênior da ELC, incluindo a equipe de liderança executiva, o Comitê de Desenvolvimento de Investimentos, o Comitê de Investimentos Fiduciários e o Comitê de Gerenciamento de Riscos Corporativos. Em alguns casos, sua filiação continuará e, em outros, ele se tornará um novo membro.

“Akhil demonstrou sua capacidade como líder transformador, visionário e colaborativo, que combina finanças e estratégia com um apreço pela criatividade em nossos negócios e em nossas marcas, tendo os consumidores como centro”, afirmou William P. Lauder. “Ele também tem uma grande capacidade de cultivar equipes e organizações de alto desempenho e continuará fortalecendo a organização extremamente talentosa de Finanças e Estratégia, que será fundamental para continuar impulsionando nossos objetivos e prioridades estratégicas de negócios a longo prazo.”

Akhil ingressou na ELC em 2015 como vice-presidente global de Finanças e Estratégia para a marca Estée Lauder e, em janeiro de 2019, foi nomeado vice-presidente global sênior de Finanças e Estratégia para o grupo de marcas Jane Hertzmark Hudis, onde forneceu liderança estratégica e orientação financeira, maximizando as oportunidades de negócios e de transformação em todo o grupo de marcas. Especificamente, ele ajudou a alocar recursos para apoiar e promover as melhores oportunidades de crescimento do ponto de vista do consumidor, da subcategoria, da geografia e do canal.

Ele também atuou como membro valioso de muitas iniciativas empresariais importantes na empresa, fornecendo direção financeira estratégica para projetos que incluem a transformação dos processos e recursos de planejamento da ELC para dar suporte aos negócios de ponta a ponta, desde a demanda do consumidor até a entrega.

“Com seu portfólio líder de marcas icônicas, amplo alcance mundial e pessoas muito talentosas, é uma honra comandar a equipe global de Finanças”, comentou Akhil Shrivastava. “Quero ajudar a promover os vários mecanismos de crescimento da empresa para reconstruir uma rentabilidade mais forte e sustentável e apoiar a aceleração do crescimento das vendas em todas as marcas, categorias de produtos e regiões, ao mesmo tempo em que evolui os negócios para o futuro.”

Antes da The Estée Lauder Companies, Akhil passou 18 anos na Procter & Gamble, onde ocupou vários cargos financeiros e de liderança na Ásia, na América do Norte e nos negócios internacionais, incluindo o de diretor financeiro da Gillette na América do Norte.

Akhil é formado pela Faculdade de Engenharia de Rewa (Índia) e tem mestrado em Finanças e Controle pela Universidade de Delhi.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos de 1995. Tais declarações incluem as várias citações relacionadasàreconstrução da rentabilidade e ao crescimento das vendas e ao futuro da função de finanças e estratégia. Embora a empresa acredite que suas expectativas se baseiam em suposições razoáveis dentro dos limites de seu conhecimento de seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir substancialmente das suas expectativas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso o plano de recuperação de lucros e crescimento da empresa e aqueles descritos nos registros da empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários (SEC), incluindo seu relatório anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023. A empresa não assume nenhuma responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas feitas neste documento ou de outra forma.

Sobre The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais na fabricação, comercialização e venda de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e tratamento capilar, além de ser administradora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, entre elas The Ordinary e NIOD.

ELC-C

ELC-L

