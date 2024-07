A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje melhorias importantes em suas lendárias aeronaves turboélice utilitárias Cessna Caravan e Cessna Grand Caravan EX. Um painel de voo mais claro e modernizado, com novos painéis iluminados e outras comodidades desenvolvidas para melhorar a experiência do piloto, são o resultado direto de conversas contínuas com os clientes. As melhorias, previstas para 2025, serão padrão em todas as novas aeronaves Caravan e Grand Caravan EX.

"As melhorias no painel de voo do Cessna Caravan demonstram nosso contínuo compromisso em proporcionar a melhor experiência de voo possível para nossos clientes", disse Christopher Crow, vice-presidente de vendas de pistões e utilitários. "Nossos investimentos contínuos nessa família de aeronaves continuam a consolidar os quase 40 anos de sucesso do Caravan como a aeronave utilitária preferida por clientes do mundo todo".

Uma das mudanças mais notáveis nas duas aeronaves são os novos painéis pretos do cockpit, que criam uma aparência mais contemporânea. O Caravan também terá painéis de Iluminação eletroluminescente, iguais aos dos modelos atuais do Grand Caravan EX, oferecendo retroiluminação adicional para maior visibilidade em ambientes com pouca luz.

Outras melhorias no Cessna Caravan e Grand Caravan EX incluem:

Uma escada de embarque no cockpit mais ampla para facilitar o acesso ao lado do comandante da aeronave

Quatro bicos de ar circulares e ajustáveis para substituir as duas saídas de ar retangulares anteriores no cockpit

Duas entradas USB-C para carregamento no lugar do adaptador de 12V no pedestal central inferior do cockpit

Duas entradas USB-C para carregamento no subpainel direito para o copiloto

Entradas de headset padrão (plugues LEMO) ao lado dos plugues de Aviação Geral já existentes, proporcionando aos operadores mais flexibilidade para utilizar headsets com cancelamento de ruído ativo

Ganchos para headsets localizados sob a proteção antirreflexo do cockpit

Sobre a família de aeronaves Cessna Caravan

O Cessna Caravan e o Grand Caravan EX são aeronaves versáteis e extremamente práticas, usadas para uma ampla variedade de missões globais. A família Caravan tem oferecido um serviço confiável em todo o mundo por quase quatro décadas.

A plataforma Cessna Caravan já entregou mais de 3.000 aeronaves certificadas em 100 países, acumulando quase 24 milhões de horas de voo desde a introdução do modelo. Os Caravans desempenham diversas funções, desde treinamento de voo e recreação até companhias aéreas regionais e transporte VIP, transportadoras de carga e missões humanitárias. O Grand Caravan EX é conhecido por seu desempenho confiável e eficiente, sendo utilizado por companhias aéreas regionais, operadores de frete, transportadoras de carga e operadores de missões especiais no mundo todo. A aeronave oferece uma impressionante potência de 867 cavalos e uma taxa de subida de 1.275 pés por minuto.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

Textron Inc. é uma empresa multinacional que utiliza sua rede global de negócios nas áreas de aeronáutica, defesa, industrial e financeira para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é reconhecida mundialmente por suas marcas influentes, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pip i strel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

