A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporteàdecisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje o lançamento dos índices MSCI Private Capital (“índices”), promovendo o compromisso da empresa de fomentar a transparência e a inovação em todo o cenário mundial dos mercados privados.

Com o interesse cada vez maior dos investidores nos mercados privados, os dados de alta qualidade e a medição consistente do desempenho dos fundos e carteiras de capital privado são cruciais para proporcionar clareza às decisões de investimento. Os índices MSCI Private Capital atendem a essas necessidades dos investidores, baseando-se na independência e experiência da MSCI na promoção da transparência e na introdução de dados e soluções robustos em todas as classes de ativos.

Os índices, criados a partir de um amplo universo de fundos de capital privado com mais de US$ 11 trilhões em capitalização, aproveitam as metodologias transparentes e a reputação da MSCI em termos de dados rigorosamente verificados. Abrangendo private equity, crédito privado, imóveis privados, infraestrutura privada e recursos naturais privados, esses 130 índices complementam os mais de 80 índices existentes de fundos de ativos reais e de propriedades da MSCI, oferecendo aos investidores uma visão integral dos mercados privados globais e de todo o espectro de risco do investimento em ativos reais privados. Juntamente com o conjunto de índices de ações e de renda fixa da MSCI, esses índices de capital privado oferecem uma perspectiva de múltiplos ativos para os investidores em seus portfólios.

Os investidores institucionais podem alavancar esses índices para cumprir seus mandatos de investimento exclusivos e atingir metas financeiras de longo prazo, enquanto as percepções detalhadas desses índices podem permitir a alocação estratégica de ativos para os proprietários de ativos.

Henry Fernandez, presidente e CEO da MSCI, disse: “Os investidores precisam de ferramentas que os ajudem a superar a complexidade dos mercados privados e a aproveitar as novas oportunidades de investimento. Nossos índices de capital privado permitem que os investidores obtenham clareza em seus investimentos por meio de dados validados de alta qualidade e da construção de índices líderes do setor.”

Com mais de 50 anos de pesquisa e experiência como líder no setor de índices, a MSCI também oferece soluções avançadas de benchmarking personalizadas para apoiar a análise de alocação de ativos, relatórios detalhados de desempenho e gerenciamento sólido de riscos para as estratégias e objetivos de investimento exclusivos dos investidores.

