Temas como "Inovação na Gestão de Marketing B2B" e "Como a IA está revolucionando o processo de vendas" serão tratados na 6ª edição do Seminário de Marketing Digital na Indústria (SMDI), que ocorrerá no dia 13 de agosto, das 9h às 16h30, na sede da ABIMAQ, em São Paulo, reunindo profissionais de marketing e vendas da indústria.

"Participar do SMDI é uma oportunidade única para se conectar com profissionais influentes do setor, acessar conteúdos exclusivos e aprofundados apresentados por grandes nomes do mercado B2B, descobrir novas estratégias e ferramentas para aprimorar o marketing e as vendas na indústria e ainda, obter insights valiosos para aplicar imediatamente nas empresas," afirma Lariza Pio, diretora de Comunicação e Marketing da ABIMAQ.

O SMDI, desde sua criação em 2019, se consolidou como um marco no calendário da indústria, oferecendo conteúdo de alta qualidade e experiências que geram resultados tangíveis para as empresas participantes.O evento é ideal para profissionais de marketing e de vendas que buscam expandir seus conhecimentos e aplicar novas estratégias em suas empresas. "Se você está na indústria e deseja aprimorar suas habilidades, o SMDI é o lugar certo," acrescenta Lariza.

Com grande participação das indústrias desde sua primeira edição, o SMDI continua a se destacar, de acordo com os organizadores, como um evento essencial para aprimorar as estratégias das empresas, além de ampliar as possibilidades de networking e oferecer ferramentas para sair do lugar comum, inovando no marketing e nas vendas. "A cada ano, novos temas, palestrantes renomados e conteúdos inovadores são apresentados, realmente fazendo a diferença nas estratégias empresariais", conclui Lariza Pio.

Comentário de participante:

"Fazer parte da ABIMAQ, muito mais que networking e oportunidades, é participar de eventos importantes como o Seminário de Marketing Digital. Nosso time participa todos os anos, pois esse evento é muito importante para aprendizado, troca de informações, inspiração, insights sobre negócios, boas práticas no marketing e na comunicação, e para a formação de parcerias. Para nós é uma honra muito grande fazer parte de todo esse ecossistema que a ABIMAQ nos proporciona".

Programação:

09h - Credenciamento e Welcome Coffee

09h30 - Palestra de Abertura: O mundo muda, a palestra muda | Dado Schneider (considerado "palestrante imperdível" no Campus Party)

10h50 - Inovação na Gestão de Marketing B2B | Adalberto Silvestre

10h50 - Marketing X Vendas - Conflito ou Solução? | Noara Pozzer

11h50 - Como gerar leads qualificados para fabricantes de máquinas e equipamentos | Fernando Andreozzi

11h50 - Como a IA está revolucionando o processo de vendas | Letícia Borges

13h00 - Almoço (incluso no valor)

14h10 - Estratégia Digital B2B: Como Combater a Corrosão da Memória| Vinícius Ghise

14h10 - Turbine suas vendas: Estratégias de Marketing para acelerar resultados na Indústria | Socorro Macedo

15h10 - Palestra de Encerramento: Panorama das Mídias Sociais e Tendências para Marketing e Vendas | Liliane Ferrari (considerada uma das 100 pessoas mais influentes da internet brasileira)

16h20 - Considerações Finais e Sorteios

16h35 - Coffee de Encerramento

Sobre a ABIMAQ:

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) representa aproximadamente 9.000 empresas do setor, promovendo o desenvolvimento da indústria nacional através de políticas de incentivo, inovação e internacionalização.

Serviço:

Evento: 6ª edição do SMDI - Seminário de Marketing Digital na Indústria

Onde: Sede da ABIMAQ - Av. Jabaquara, 2.925, Mirandópolis, São Paulo

A inscrição para o evento deve ser realizada através do link: https://smdi.abimaq.org.br/#ingresso