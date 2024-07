A NTT DATA, empresa líder em infraestrutura e serviços de TI, apresentou sua nova plataforma Edge AI para acelerar a convergência de TI/TO ao levar o processamento de IA para a borda. Ao processar dados quando e onde são gerados e unificar diversos dispositivos, sistemas e dados de IoT, esta solução exclusiva e totalmente gerenciada permite decisões em tempo real, eficiências operacionais aprimoradas e implantação segura de aplicativos de IA em todos os setores para impulsionar tecnologias avançadas da Indústria 4.0.

NTT DATA unveiled a new ultralight Edge AI platform, a fully managed service that allows enterprises to deploy AI applications at the edge using smaller, more efficient language learning models that deliver immediate AI insights. [Source: NTT DATA]

Embora os holofotes tenham sido GenAI e Large Language Models (LLMs), estas tecnologias são impraticáveis ??para setores que exigem tomadas de decisão local e em tempo real. A solução Edge AI da NTT DATA aborda este desafio processando conjuntos de dados massivos em plataformas de computação compactas, com uso de modelos de aprendizagem automática menores e mais eficientes para fornecer informações de IA em tempo real.

A Edge AI da NTT DATA é uma plataforma de serviços gerenciados com tudo incluído que compreende todos os sistemas, ferramentas e capacidades necessárias para IA em borda. Ela aborda descoberta de dados, coleta, integração, poder de computação, conectividade contínua e gerenciamento de modelos de IA.

A plataforma Edge AI, suportada pelos cientistas de dados de consultoria, serviços gerenciados e recursos técnicos mundiais da NTT DATA, aborda o desafio da IoT oculta e os requisitos de infraestrutura de IA. Faz isto ao descobrir, unificar e processar automaticamente dados de dispositivos de IoT e ativos de TI em toda a organização, simplificando a implantação e a gestão de IA.

Solucionando desafios específicos ao setor com informações baseadas em IA

Projetada para dar suporte a requisitos específicos do setor, a plataforma Edge AI aproveita modelos de IA mais leves e econômicos, permitindo que seja executada em uma pequena caixa de computação. A Edge AI irá executar tarefas específicas, como dar suporteàsegurança ou eficiência operacional, ao coletar dados de dispositivos distintos em um ambiente de rede, e permitir processamento e análise de dados instantâneos e seguros.

As operações de fabricação podem se beneficiar de uma manutenção preditiva aprimorada acessando dados de TI/TO de sensores, máquinas, câmeras e aplicativos para planejar e lidar com falhas. Além disto, o Edge AI da NTT DATA pode monitorar e otimizar o consumo de energia em tempo real, ao prever picos de energia e otimizar o uso da máquina, reduzindo custos e emissões de CO 2 com energia renovável.

"Nossa plataforma Edge AI representa um salto significativo para impulsionar a IA em borda de modo seguro e econômico", disse Shahid Ahmed, Vice-Presidente Executivo do Grupo de Serviços de Borda na NTT DATA. "Ao harmonizar dados de sensores e dispositivos distintos com modelos leves de IA, potencializando todos os tipos de casos de uso de automação, a Edge AI da NTT DATA é pioneira em adotar a IA industrial como a primeira oferta totalmente gerenciada, ajudando as organizações a se modernizar com soluções personalizadas e específicas ao setor."

Aproveitando a oportunidade de mercado de US$ 200 bilhões

Conforme a IDC, os gastos mundiais em computação de borda devem chegar a US$ 232 bilhões em 2024, um aumento de 15% referente a 2023. Este crescimento é perpetuado pelo número crescente de dispositivos IoT conectados ao redor do mundo, que devem superar 41 bilhões em 2025.

A NTT DATA está pronta para captar uma participação significativa do mercado mediante seu negócio dedicado de consultoria e serviços de IoT, que reúne 1.000 especialistas do setor, centenas de casos de uso de manutenção preditiva, gestão de frotas, fábricas conectadas, monitoramento de consumo de energia e sustentabilidade, e já treinou mais de 500 especialistas em vendas a nível mundial para acelerar seus esforços de entrada no mercado de Edge AI.

O enfoque de implantação de Edge AI da NTT DATA permite que os clientes aproveitem uma descoberta e diagnóstico gratuitos de 30 dias de seu ambiente de TI e TO. O software descobre ativos automaticamente com sua ampla biblioteca de interfaces de TO pré-construídas. Após este estágio inicial, o software Edge AI gera um relatório de diagnóstico abrangente que realiza um inventário de ativos e fluxos de dados, incluindo a identificação de riscos e vulnerabilidades de segurança.

"Um desafio importante para as empresas é coletar e agregar dados operacionais de modo confiável e seguro em um cenário fragmentado de dispositivos, plataformas e fontes de dados e transformá-los em informações processáveis", disse Alejandro Cadenas, Vice-presidente Associado de Telecom Mobility e IoT Research da IDC Europe. "A Edge AI ultraleve da NTT DATA aborda estas questões e simplifica a implantação e adoção de uma estratégia empresarial orientada por dados, ao reduzir riscos e cronogramas, e otimizar o custo total de propriedade e o valor para a empresa."

Impulsionando a adoção segura de IA em borda com o primeiro serviço totalmente gerenciado

Os serviços gerenciados da NTT DATA para Edge AI oferecem uma visão e gerenciamento unificados de dispositivos, sensores e ativos. Com suporte especializado e tecnologias avançadas, a NTT DATA ajuda as empresas a simplificar processos complexos, gerar economia de custos, melhorar o desempenho e acelerar a transformação digital.

Como a primeira plataforma de convergência de TI/TO totalmente gerenciada do setor, a Edge AI transforma ativos físicos em ativos de software para informações baseadas em dados, independentemente do fabricante. Operando na borda, os serviços gerenciados integram ativos de TO com aplicativos de TI, aumentando a eficiência operacional. A Edge AI também fornece uma visão da versão do firmware de todos os dispositivos conectados para promover a correção de vulnerabilidades e a segurança geral do dispositivo.

"A computação e a IA devem ocorrer onde criam mais valoràempresa; para muitas empresas industriais, é aqui que os dados são gerados. Ao ingerir dados de TI e TO e alavancar modelos de IA para impulsionar resultados específicos de casos de uso, a solução NTT DATA dá mais um passo direcionadoàrealização da visão da Indústria 4.0", disse Pablo Tomasi, Analista Principal de Rede Privada na Omdia. "Além disto, usar pequenos modelos de IA específicos para tarefas irá ajudar a impulsionar a democratização da IA, tornando mais fácil para a empresa introduzir IA onde e quando for necessário, sem a necessidade de uma ampla revisão de toda a sua infraestrutura."

A Edge AI completa o amplo portfólio Edge da NTT DATA, que inclui Enterprise IoT, Edge Compute, Private 5G e Device as a Service.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA é uma inovadora mundial confiável de mais de US$ 30 bilhões em serviços comerciais e tecnológicos. Atendemos 75% da Fortune Global 100 e estamos comprometidos em ajudar os clientes a inovar, otimizar e transformar para o sucesso a longo prazo. Investimos mais de US$ 3,6 bilhões a cada ano em P&D para ajudar organizações e a sociedade a avançar com confiança e sustentabilidade para o futuro digital. Como um Global Top Employer, temos diversos especialistas em mais de 50 países e um ecossistema de parceiros robusto de empresas estabelecidas e iniciantes. Nossos serviços incluem consultoria empresarial e tecnológica, dados e inteligência artificial, soluções industriais, bem como o desenvolvimento, implementação e gerenciamento de aplicativos, infraestrutura e conectividade. Também somos um dos principais provedores de infraestrutura digital e de IA do mundo. A NTT DATA é parte do NTT Group e tem sede em Tóquio. Acesse nttdata.com.

