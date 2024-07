A Mouser Electronics, distribuidora global autorizada com os mais novos componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, lançou hoje a última edição de sua série tecnológica Empowering Innovation Together (EIT), explorando os atributos exclusivos das interfaces homem-máquina (HMI) para dispositivos de uso diário e aplicações industriais. Com a evolução da HMI, os engenheiros estão combinando designs intuitivos e centrados no usuário com tecnologias de ponta para introduzir uma série de novos recursos. Nesta série, a Mouser analisa mais a fundo o futuro impacto tecnológico e social das HMIs em nossos dispositivos, carros, casas e entre nós.

Enter the world of HMI and Human Factors, where engineers and researchers delve into the psychological, physiological, and ergonomic aspects of designing interfaces for human-machine interaction to optimize user experience and system performance.

Os engenheiros estão aproveitando os princípios de comportamentos humanos naturais, capacidades e processamento cognitivo para projetar interfaces que antecipam as necessidades e preferências do usuário. Esta série do EIT se aprofunda na integração imersiva da HMI, nos recursos avançados de acessibilidade e no suporte de projetos automotivos para atender às expectativas globais. Nos novos episódios do podcast The Tech Between Us, o anfitrião Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico da Mouser, senta-se com a diretora Sênior de Pesquisa da Emergo UL, Allison Strochlic, para se aprofundar na definição de fatores humanos, estratégias para design centrado no usuário e variações de design entre os setores. A especialista em design de IHM Nicole Johnson, líder de design de longa data da Rivian, também é apresentada. Johnson examina a evolução das HMIs e como a integração da Indústria 4.0 e da IoT influenciam as considerações de design.

“A explosão do aprendizado de máquina e da inteligência artificial transformou as interfaces homem-máquina (HMIs), tornando-as mais personalizadas e intuitivas”, disse Yin. “O controle por voz e gestos elimina a necessidade de botões e mostradores tradicionais, tornando tecnologias complexas mais acessíveis para pessoas de todas as idades e habilidades”.

Esta edição fornece recursos adicionais para engenheiros de projeto, incluindo artigos técnicos, um infográfico, um vídeo e muito mais, destacando a tecnologia imersiva que é aprimorada com a HMI. Os setores de jogos, entretenimento e automotivo podem criar uma relação perfeita entre humanos e máquinas, por exemplo, desenvolvendo recursos de interface personalizáveis.

Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos do setor. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/human-machine-interface/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Como distribuidora global autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção dos mais novos semicondutores, componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos, totalmente rastreáveis de cada um de seus parceiros fabricantes. Para ajudar a acelerar os projetos dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, juntamente com folhas de dados de produtos, projetos de referência específicos de fornecedores, notas de aplicação, informações de projeto técnico, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

