A Earthshot Labs anunciou que concluiu uma rodada de financiamento da série A de $5,5 milhões para expandir sua plataforma para desenvolvimento e financiamento de projetos de carbono baseados na natureza. A Earthshot ajudou a desenvolver mais de 60 projetos de reflorestamento, conservação, agrofloresta e melhorou os projetos de gestão florestal ao redor do mundo, e direcionou mais de $55 milhões em financiamento. Sua plataforma de tecnologia LandOS e análise avançada de ecossistema reduz a velocidade e o custo de desenvolvimento dos projetos ao passo em que fornece diligência sem precedentes para os investidores institucionais e compradores corporativos. Seus projetos atuais com parceiros como Birdlife International e TreeAid abrangem um milhão de hectares e promoverão o sequestro de mais de 30 milhões de toneladas de CO 2 .

A rodada foi liderada pela Acorn Pacific Ventures com participação da Earth Foundry, Future Ventures, Resilient Earth Capital, One Small Planet, Parameter Ventures, Sand Hill Angels e Orca Capital.

"A Earthshot tem uma das equipes mais experientes e com credenciais científicas no setor, e um histórico comprovado com muitas das maiores empresas do mundo. Analisamos mais de 200 empresas de tecnologia climática antes de fazer este investimento", compartilhou Derek Chau, sócio da Acorn Pacific.

Judy Li da Earth Foundry está também entusiasmada com o potencial da Earthshot: "Vimos dezenas de empresas de software construir ferramentas digitais de medição, relato e verificação ou mercados de carbono, mas a Earthshot, de modo fundamental, desbloqueia esse mercado, de forma diferente de qualquer outra empresa que avaliamos. É empolgante ver uma empresa com valores ecológicos e integridade científica tão profundos alcançar também esse nível de tração comercial tão cedo".

A arrecadação de fundos da Earthshot vem em um ponto de inflexão forte para soluções climáticas baseadas na natureza. A Casa Branca e a Secretária do Tesouro Janet Yellen recentemente endossaram os mercados de carbono voluntário e incluíram o cientista-chefe da Earthshot, Trevo Keenan, em uma força-tarefa para divulgar a política e ampliar o financiamento, e a Coalizão de Simbiose da Microsoft, Google, Meta e Salesforce recentemente anunciou um compromisso de compra de crédito de 20 milhões para projetos de reflorestamento.

O foco da Earthshot em trazer rigor científico, automação de fluxo de trabalho e altos padrões de qualidade aos mercados de carbono a colocaram como uma importante alternativa aos desenvolvedores convencionais. No ano passado, houve uma ampla crítica no mercado quantoàcompensação financeira injusta para as comunidades, com créditos excessivos com cálculos de base não científica, pouca biodiversidade de projetos, e engajamento com a comunidade e processos de consentimento prévio e informado às pressas, tudo resolvido pela Earthshot.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240717840874/pt/

Andrea Dennis

contact@earthshot.eco

(513) 349-5836