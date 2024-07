A NIQ com o serviço da CGA está expandindo seu On Premise Measurement (OPM) globalmente. O On Premise é responsável por 61% do valor global das vendas de bebidas alcoólicas, o que torna vital que os proprietários de marcas continuem investindo no canal. O On Premise oferece uma plataforma importante para a construção do patrimônio da marca e da fidelidade do consumidor a longo prazo. Isso, em parte, é demonstrado pelo fato de que as marcas de bebidas alcoólicas foram, em geral, menos afetadas pela ameaça das marcas próprias do que outras categorias de FMCG. O volume de marcas próprias em produtos fora do estabelecimento representa menos de 10% do total de vendas (um número muito inferior ao equivalente em outras categorias de FMCG).

Estratégias inovadoras de serviço e ativações que se conectem com os consumidores e garantam uma qualidade elevada serão fundamentais para manter uma percepção positiva de valor entre os consumidores, como também para construir um sucesso de longo prazo para as marcas de bebidas alcoólicas e para as marcas On Premise.

Os principais destaques do estudo NIQ On Premise realizado pela CGA incluem:

83% dos consumidores globais de LDA* visitaram o On Premise nos últimos 3 meses, sendo que 62% o fizeram semanalmente

A visitação permaneceu estável globalmente, apesar de a maioria dos consumidores estar se sentindo financeiramente pior do que no ano passado.

O On Premise desempenha um papel vital na facilitação de conexões com amigos e entes queridos, sendo que três dos motivos de visita que mais crescem são: conectar-se com familiares e amigos, comemorar e se divertir.

O On Premise é responsável por 61% do valor global das vendas de bebidas alcoólicas (excluindo vinho).

Embora as visitas estejam estáveis, as vendas globais de cerveja, bebidas de malte e cidra no local caíram 4,0% nos últimos 12 meses. As bebidas destiladas caíram 7,6%.

nos últimos 12 meses. As bebidas destiladas caíram 7,6%. A Geração Z e os Millennials mais jovens (até 34 anos) têm maior probabilidade de aumentar suas visitas a estabelecimentos comerciais nos próximos 3 meses, com um aumento líquido de 27pp contra 14pp para todos os visitantes de estabelecimentos comerciais.

*Idade legal para consumo de bebidas alcoólicas

A solução OPM apoia as estratégias das empresas para aumentar as vendas em um cenário de mudanças nas preferências no local, incluindo a moderação no consumo de álcool. Juntamente com o OPM, a NIQ conduziu um estudo com 30.000 consumidores no local em 38 mercados para revelar que, embora as visitas dos consumidores ao local continuem altas, a relação dos consumidores com o álcool é mista, com mais de um terço (37%) dos consumidores bebendo menos álcool do que há 12 meses. A Geração X e os visitantes infrequentes do On Premise são os mais propensos a reduzir o consumo de álcool.

O serviço On Premise Measurement (OPM) da NIQ aprofunda-se nos dados para destacar o impacto dessas tendências de consumo no desempenho da categoria. As vendas globais de cerveja, bebidas maltadas e sidra por volume caíram 4,0% nos últimos 12 meses, e os preços mais altos levaram a um aumento de 0,4% em valor. Em contraste, os destilados perderam 7,6% e 3,4% em volume e valor, respectivamente. Houve quedas particularmente acentuadas nas vendas de conhaque, rum e gim nos principais mercados, enquanto outras, incluindo tequila e vodka, tiveram melhor desempenho.

Phil Tate, diretor-geral de Clientes Globais da NIQ, disse: “Nossa pesquisa mostra como o papel do consumo no local está evoluindo rapidamente ao redor do mundo. O consumo de álcool pode estar diminuindo, mas bares, pubs e restaurantes ainda são fundamentais na vida dos consumidores. Embora a moderação esteja claramente impactando o desempenho das Bebidas Alcoólicas, as preferências de bebidas das pessoas estão abrindo novas oportunidades em outras categorias. O consumo no local permanece um canal vital para aumentar o valor da marca, e a associação com momentos memoráveis é uma maneira poderosa de garantir a experimentação e a lealdade. Com algumas pressões de custo do consumidor diminuindo e os jovens adultos particularmente engajados, há um espaço significativo para crescimento nos próximos meses e anos”.

Apesar da queda no volume, há motivos para otimismo, pois as pessoas continuam ansiosas para sair e devem aumentar seus gastos no segundo semestre de 2024. O On Premise desempenha um papel significativo na vida dos consumidores como um destino para reunir seus entes queridos e permite que as marcas criem conexões significativas com os consumidores para construir a fidelidadeàmarca.

Um quarto (26%) dos consumidores globais pesquisados pela NIQ afirma que aumentará a frequência de suas visitas ao local nos próximos três meses – mais que o dobro do número (12%) que planeja sair com menos frequência. A geração Z tem uma probabilidade significativamente maior de aumentar suas visitas.

Sobre a OPM

O serviço OPM da NIQ mede o desempenho de vendas de marcas e categorias no local em vários territórios. O OPM permite que os proprietários de marcas descubram tendências de mercado que impulsionam o crescimento, avaliem o desempenho da marca e acompanhem a participação, como também identifiquem oportunidades de espaço livre e avaliem a concorrência.

O OPM é desenvolvido pelos especialistas em On Premise da CGA, que foi adquirida pela NIQ em 2022. O OPM foi aperfeiçoado pela CGA ao longo de muitos anos no Reino Unido e nos EUA, fornecendo análises detalhadas de vendas, distribuição e preços por região e canal que ajudam as marcas a vencer em vários mercados. Agora, ele foi expandido para os principais países, incluindo Austrália, Canadá, Alemanha e França, e, em breve, para a Coreia do Sul.

Para obter mais informações sobre a NIQ com o serviço OPM da CGA e outras soluções em mercados internacionais, clique aqui.

Sobre a NIQ:

A NielsenIQ (NIQ) é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo os dois líderes do setor com alcance global inigualável. Hoje, a NIQ tem operações em mais de 95 países, cobrindo 97% do PIB. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor – fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração – a NIQ oferece o Full View™.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240717080581/pt/

Contato com a Mídia:Sweta.patra@nielseniq.com