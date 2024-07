A Seqera, plataforma líder em análise de dados científicos no espaço de ciências biológicas e criadora do Nextflow, recentemente publicou os resultados de sua quarta pesquisa anual 'Estado do Fluxo de Trabalho' medindo tendências em gestão de fluxos de trabalho para bioinformática e computação científica. Mais notavelmente, este relatório destaca mudanças no setor em atitudes quantoàciência aberta, um primeiro olhar sobre o papel essencial que a ciência aberta já está desempenhando para avançar o conhecimento científico.

A quarta pesquisa anual foi a primeira a questionaràproeminente comunidade Nextflow sobre sua perspectiva em torno da ciência aberta e seu papel em suas pesquisas. Uma clara maioria (cerca de 82% dos entrevistados) declarou que a ciência aberta já é fundamental para suas pesquisas.

"Nossos resultados mais recentes do 'Estado do Fluxo de Trabalho' deixam claro que a ciência aberta já está causando um impacto significativo na comunidade científica", disse Evan Floden, Diretor Executivo e Cofundador da Seqera. "Apoiar pesquisadores ao oferecer a eles o melhor software de código aberto da categoria tem sido o motor por trás de tudo o que fazemos na Seqera. Estamos entusiasmados com o progresso que vemos no espaço da ciência aberta e sua adoção entre pesquisadores em ciências biológicas, da biotecnologia ao setor acadêmico e mais além, e esperamos ver este número continuar crescendo."

O comprometimento com a ciência aberta entre os usuários do Nextflow destaca não apenas seus benefícios imediatos, mas também reflete uma mudança cultural mais ampla em como é conduzida a pesquisa científica. Ao priorizar a transparência e a cooperação, a comunidade está impulsionando inovações que são mais reproduzíveis e verificáveis.

Além disto, o relatório de 2024 avalia a adoção da nuvem entre bioinformáticos, com destaque aos desafios referentes às complexidades dos dados científicos expansivos de hoje, e apresenta as preferências atuais do usuário pela gestão de fluxos de trabalho em diferentes setores de pesquisa científica.

Algumas das principais conclusões do relatório de 2024 incluem:

As análises de bioinformática estão cada vez mais migrando para a nuvem pública, impulsionadas pela rápida adoção entre empresas com fins lucrativos.





Quase 60% dos entrevistados ainda usam clusters de computação de alto desempenho, mas 73% das empresas de biotecnologia agora preferem a nuvem pública para melhor escalabilidade e flexibilidade. À medida que o setor dimensiona seus fluxos de trabalho, as implantações em várias nuvens vêm aumentando para melhor satisfazer as necessidades de desempenho e flexibilidade.





Em 2024, 14% dos usuários de serviços em lote em nuvem estavam executando cargas de trabalho em duas nuvens e 4% em três nuvens, refletindo a crescente tendência de aproveitar diversos provedores de nuvem para desempenho otimizado, eficiência de custos e melhoria da segurança. A Ciência Aberta é fundamental para o avanço da ciência para todos. A Ciência Aberta aperfeiçoa a cooperação, a eficiência e a relação custo-benefício, com 63% dos usuários percebendo tempo economizado e 42% reconhecendo benefícios financeiros. Este compromisso reflete uma mudança cultural direcionada a uma pesquisa científica mais transparente e reproduzível.

Ao compartilhar estas tendências, a Seqera visa equipar pesquisadores, desenvolvedores e organizações com o conhecimento necessário para aproveitar o Nextflow de modo eficaz, ao promover inovação e cooperação dentro da comunidade de bioinformática.

Este relatório está baseado em uma pesquisa realizada em maio de 2024 entre a comunidade Nextflow da Seqera e os canais nf-core, que recebeu 608 respostas. Resultados da pesquisa de 2024 e resultados da pesquisa anual anterior podem ser encontrados no blog da Seqera: https://seqera.io/blog/.

Sobre a Seqera

A Seqera torna a análise complexa de dados acessível em qualquer escala, ao fornecer as ferramentas para impulsionar a inovação em genômica, saúde mundial e muito mais. A empresa oferece software para cientistas que solucionam os desafios mais complexos e importantes da atualidade, desde o pioneirismo em terapêuticas inovadoras até a revelação dos segredos de nosso universo. A jornada começou há uma década com o Nextflow, seu principal software aberto que ajuda mais de 100.000 cientistas internacionais a conduzir a ciência com mais rapidez, em conjuntos de dados maiores e com mais confiança e flexibilidade do que nunca. Hoje, a Seqera consolida dados fragmentados e diversos recursos de computação em uma plataforma unificada. Seu moderno ordenamento de biotecnologia tem a confiança de 150 organizações líderes em ciências biológicas, incluindo AstraZeneca, Roche e Johnson & Johnson.

