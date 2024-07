Quando se fala do termo “rejuvenescimento íntimo”, temas como estética e embelezamento podem vir à mente. Entretanto, esse não é o principal propósito de algumas tecnologias da regeneração íntima, e sim proporcionar saúde, confiança e bem-estar para a mulher. Assim como recomenda a Federação das Associações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), alguns desses procedimentos são indicados para tratar sintomas da atrofia vaginal, como o ressecamento, perda da elasticidade, flacidez, dor e irritação, comuns durante a menopausa e outras alterações hormonais.

Para Ana Luiza, biotecnóloga e mestre em Genética e Bioquímica, profissional parceira da Dita Cuja, entre as tecnologias não invasivas existentes, estão os lasers e radiofrequências, que tem como objetivo estimular a síntese de colágeno e elastina e auxiliar no tratamento da incontinência urinária. “Existem também procedimentos cirúrgicos ou o tratamento com ácido hialurônico, que pode ser usado para preencher e reestruturar a região íntima”, explica Ana.



A especialista ainda destaca que também existem práticas alternativas, como uso de cosméticos e suplementos alimentares, que podem servir para complementar os tratamentos clínicos.

“Os cosméticos são excelentes aliados aos procedimentos da ginecologia regenerativa e oferecem resultados satisfatórios, além de serem acessíveis e menos invasivos, atendendo as necessidades das mulheres que buscam por prevenção do envelhecimento, ou ainda, resultados mais naturais, além do alívio dos sintomas, como o ressecamento”, afirma a biotécnologa Ana.

É crucial lembrar que, antes de considerar qualquer técnica, é essencial consultar um médico com formação adequada e experiência na área para discutir as opções disponíveis e determinar qual é a melhor opção para atender as necessidades.

Dita Cuja desenvolve Sérum Regenerador 12 em 1

Pensando no desconforto, irritação, flacidez e ressecamento que afetam a região íntima feminina, principalmente devido às alterações hormonais, o time de especialistas da Dita Cuja formulou o Sérum Íntimo Regenerador e o Colágeno Íntimo. O sérum possui uma combinação de 12 ativos naturais, entre eles o óleo de rosa mosqueta, óleo de abacate, melaleuca e vitamina E. Já o Colágeno Íntimo é composto por peptídeos bioativos de colágeno, creatina, MSM, ácido hialurônico e vitaminas e minerais que auxiliam na produção endógena de colágena.



“A combinação desses componentes oferece hidratação à pele e mucosas da região íntima e combate os sinais de envelhecimento de dentro pra fora, além de auxiliar no alívio de coceiras e irritações”, afirma Ana Luiza Borges.

Em geral, optar pelos cosméticos de rejuvenescimento íntimo e suplementação alimentar específica implica em uma solução menos invasiva e mais acessível e que auxiliam no tratamento e prevenção dos desconfortos nessa região, disponível no mercado para ajudar as mulheres a recuperarem a saúde, a confiança e o bem-estar com a sua região íntima.



