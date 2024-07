O 36º Congresso Abrasel | Mesa ao Vivo está de volta para discutir os desafios e propor soluções inovadoras ao setor de alimentação fora do lar. Nos dias 14 e 15 de agosto, empreendedores, gestores, estudantes e entusiastas da gastronomia de todo o Brasil, poderão acompanhar os painéis e debates transmitidos on-line e realizados presencialmente em Brasília, no Centro Universitário do IESB na Asa Sul.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial. Para participar, os interessados devem acessar o site e selecionar a modalidade que preferirem: on-line, presencial (Congresso) ou presencial (Congresso + Mesa ao Vivo). Cada uma das opções oferece vantagens e acessos exclusivos. Os detalhes estão disponíveis na página de inscrição.

O congresso, promovido pela Abrasel em parceria com o Mundo Mesa, reunirá painéis e debates, aulas-show de gastronomia com renomados chefs brasileiros, conexões com fornecedores do setor e diversas oportunidades de networking. Além disso, haverá uma feira com pequenos produtores locais (Farofa) e uma degustação com restaurantes de Brasília (Melhor das Cidades), organizada pela Prazeres da Mesa.

Em um setor competitivo como o de bares e restaurantes, em que há, atualmente, cerca de 1,5 milhão de estabelecimentos e mais de 5,6 milhões de pessoas empregadas, investir em conhecimento é fundamental. Com uma programação técnica variada, os empresários têm a oportunidade aprimorar a gestão dos empreendimentos e elaborar estratégias de consolidação e expansão do negócio.

Programação com grandes nomes do setor

O Congresso Abrasel contará com mais de 40 nomes em sua programação técnica, incluindo Bel Coelho, renomada chef de cozinha, Marcelo Politi, fundador da Politi Academy, e Soumya Nair, diretora do grupo Kerry, responsável pela produção da Taste Charts, uma das maiores pesquisas de tendências do setor no mundo.

O evento oferecerá também aulas-show de gastronomia, nas quais chefs de destaque compartilharão histórias, receitas e técnicas de preparo, proporcionando uma troca de conhecimento e experiências para os participantes.

O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, pontuou que o evento traz a oportunidade de discutir como os bares e restaurantes podem se adaptar ao avanço tecnológico e usá-lo a seu favor para crescer e se destacar no mercado.

"Este ano o evento irá abordar, dentre outros pontos, como a inteligência artificial pode revolucionar a produtividade no setor de alimentação fora do lar. Nosso objetivo é mostrar como a inovação tecnológica, aliada às boas práticas, pode melhorar a eficiência e fortalecer as relações humanas, impulsionando o crescimento e a competitividade dos nossos negócios. Esperamos que todos aproveitem as oportunidades de aprendizado que esse evento único proporcionará”, diz.

Vitrine e lounge de relacionamento

Para fortalecer e ampliar as ofertas de novos negócios, o congresso oferece a Vitrine Abrasel, um espaço on-line para conexão com fornecedores, com propostas exclusivas para quem empreende no setor.

Além disso, neste ano, o congresso terá um lounge especial de relacionamento durante a programação presencial, exclusivo para associados e parceiros de negócios.

Serviço:

36º Congresso Nacional Abrasel | Mesa ao Vivo Brasília

14 e 15 de agosto

Realização: Abrasel e Mundo Mesa

Patrocínio: Ambev, Alelo, BAT, Caixa, Coca-Cola Brasil, Friboi, Heineken, iFood, PicPay, Philipe Morris Brasil, Pluxee, Santander, Seara, Stone, Tectoy e Ticket.

Apoio: IESB, Unecs e Reutiliza-Já.

Parceria de mídia: Bares & Restaurantes e Correio Braziliense

Mais informações no site oficial do evento

Website: http://congressoabrasel.com.br/