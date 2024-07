A Laserfiche – fornecedora líder de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios – é líder na Matriz de Valor de Tecnologia da Nucleus Research para Serviços de Conteúdo e Colaboração pelo nono ano consecutivo. Entre os fornecedores avaliados, a Laserfiche obteve a melhor classificação geral em termos de funcionalidade e usabilidade.

“A Laserfiche é reconhecida como líder por seus sólidos recursos inteligentes de processamento e automação de documentos com ferramentas integradas de análise, segurança e produtividade baseadas em IA”, disse Evelyn McMullen, gerente de pesquisa da Nucleus Research e autora do relatório. “O roteiro da Laserfiche demonstra um compromisso com a inovação em IA que permitirá que os usuários obtenham insights adicionais de seu conteúdo, tornando o gerenciamento de informações e a automação de processos ainda mais fáceis”.

Com modelos de implantação na nuvem, no local e híbridos, a Laserfiche capacita os clientes com soluções escaláveis e de baixo código/sem código para automação de processos de negócios, captura inteligente de dados, gerenciamento de documentos e registros, governança de informações e integrações. O Laserfiche Solution Marketplace apresenta uma coleção de mais de 400 modelos de soluções projetadas para acelerar a implantação, a adoção e o tempo para o ROI. Além disso, o Laserfiche AI, lançado recentemente, permite que os clientes aproveitem o poder da IA generativa em seus repositórios e soluções Laserfiche.

“O mercado de serviços de conteúdo e colaboração não ficou imuneàascensão da IA generativa, que serviu como um ponto de diferenciação para os líderes em um mercado escasso", afirma a Visão Geral do Mercado do relatório.

A Laserfiche adicionará continuamente recursos e inovações baseados em IA com o objetivo de permitir que as organizações obtenham mais valor de seu conteúdo, obtenham controle dos processos e implementem a IA em escala.

“Estamos honrados em sermos classificados como a melhor empresa de software geral com base em pesquisas do setor e feedback dos clientes”, disse o vice-presidente sênior de estratégia corporativa e CIO da Laserfiche, Thomas Phelps. “Nossa posição no quadrante de Líderes por nove anos consecutivos ressalta nosso foco na parceria com os clientes para fornecer valor e, ao mesmo tempo, possibilitar suas iniciativas de negócios digitais”.

“Como uma instituição bancária que oferece uma oferta robusta de produtos e um serviço de atendimento ao cliente de primeira linha, o F&M Bank precisa de parceiros de tecnologia que estejam comprometidos com a usabilidade, inovação e confiabilidade”, disse Morgan Wheeler, vice-presidente de inteligência de negócios do F&M Bank. “O uso da Laserfiche para simplificar os processos nos forneceu insights para otimizar as operações, permitindo-nos oferecer aos clientes o serviço personalizado que é uma assinatura do F&M Bank. Embora o F&M Bank não esteja usando IA atualmente, estamos ansiosos para explorar novas soluções para melhorar ainda mais nossos negócios”.

Para saber mais sobre a posição da Laserfiche no mercado de serviços de conteúdo e colaboração, baixe o relatório aqui.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal fornecedora de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de fluxos de trabalho poderosos, formulários eletrônicos, gerenciamento de documentos e análises, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

