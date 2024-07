O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para sustentabilidade e humanitarismo, encerrou oficialmente as inscrições para o ciclo de 2025. Um total de 5.980 candidaturas de 156 países foram recebidas nas seis categorias de Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas do Ensino Médio Global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240715360027/pt/

Zayed Sustainability Prize Demonstrates Global Reach and Impact with over 5,900 Submissions (Graphic: AETOSWire)

Os vencedores serão anunciados na Cerimônia de Premiação, que acontecerá em 14 de janeiro de 2025 durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

Este ano, o prêmio teve um aumento notável de 15% nas inscrições em relação ao ano anterior. Uma análise minuciosa das candidaturas revela uma tendência predominante em todas as categorias: um número significativo de soluções está aproveitando o poder da inteligência artificial (IA), big data, blockchain, impressão 3D e aplicações de biotecnologia, revelando a importância da inovação tecnológica na condução do progresso rumoàsustentabilidade.

Sua Excelência, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU, Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade e Presidente do COP 28, disse: “Nos últimos 16 anos, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade tem apoiado soluções inovadoras que abordam desafios globais urgentes e entregam impacto tangível para comunidades em todo o mundo. Inspirado no compromisso do Sheik Zayed com o humanitarismo e o desenvolvimento sustentável inclusivo e centrado nas pessoas, o Prêmio transformou a vida de mais de 384 milhões de pessoas.”

“Estamos profundamente encorajados pelo número recorde de inscrições que recebemos de todos os continentes. Esta resposta esmagadora, especialmente dos jovens e das organizações do Sul Global, reforça a nossa crença de que as inovações que aproveitam tecnologias de ponta como a inteligência artificial, juntamente com abordagens orientadas para a comunidade, são fundamentais para enfrentar de forma eficaz às mudanças climáticas e impulsionar o progresso social e ambiental, " adicionou.

As inscrições deste ano foram mais variadas do que nunca, destacando o impacto universal das alterações climáticas nas nações de todos os continentes. A maioria das candidaturas veio de mercados emergentes, revelando que os países em rápido desenvolvimento estão na vanguarda da catalisação de soluções locais e inovadoras.

Os principais países participantes incluíram o Brasil, a Índia, o Quénia, o Egito, os Emirados Árabes Unidos e os EUA. Este ano, o Prêmio aceitou inscrições em vários idiomas, promovendo a inclusão, garantindo uma participação mais ampla e permitindo a representação de diversas perspectivas de diferentes regiões e culturas.

As categorias Alimentação (1.255) e Ação Climática (1.532) atraíram o maior número de inscrições, seguidas por Saúde (997), Escolas do Ensino Médio Global (906), Energia (669) e Água (621).

Na categoria Alimentos, que recebeu o dobro de inscrições em comparação com o ano passado, as inscrições estão relacionadas aos desafios de produção sustentável de alimentos por meio de inovações como a tecnologia agrícola (Agtech) para a resiliência do sistema alimentar.

As inscrições que abordam o desmatamento e o aumento das emissões de carbono dominaram a categoria Ação Climática, com organizações liderando esforços na restauração do solo, no aumento da biodiversidade e no uso sustentável de recursos, promovendo a sustentabilidade ambiental.

As PME e as organizações sem fins lucrativos na categoria da Saúde se concentram predominantemente na melhoria do acesso aos cuidados de saúde e na prevenção de doenças através de soluções que aproveitam tecnologias inovadoras, programas orientados para a comunidade e parcerias para sanar lacunas nos serviços médicos, especialmente em regiões desfavorecidas.

Na categoria Energia, o Prêmio recebeu inúmeras inscrições de organizações dedicadas a expandir o acessoàenergia sustentável em comunidades vulneráveis. As submissões apresentando tecnologias emergentes como sistemas de combustível de hidrogênio, soluções de armazenamento de energia e mobilidade elétrica, todas críticas para a transição energética global, também aumentaram significativamente.

Finalmente, na categoria Água, muitas inscrições se concentram na melhoria da acessibilidadeàágua através de soluções inovadoras que enfatizam a conservação com técnicas avançadas de reciclagem, processos de filtragem e sistemas de tratamento abrangentes para garantir recursos de água limpa para todos.

O número de inscrições de escolas do ensino médio mais que duplicou em comparação com o ano anterior, sinalizando um aumento significativo no envolvimento e dedicação dos jovens a práticas sustentáveis. Na categoria, as propostas incluíram métodos sustentáveis ??de produção de alimentos, como hidroponia e aquaponia, estratégias eficazes de reciclagem e gestão de resíduos, o uso de bioenergia e a criação de bioprodutos.

Após o encerramento das inscrições, o Prêmio entra agora na fase de avaliação onde todas as inscrições serão avaliadas por uma consultoria independente de pesquisa e análise. Um Comitê de Seleção composto por especialistas do setor de renome mundial irá avaliar as inscrições qualificadas e selecionar os candidatos. A terceira e última etapa do processo de avaliação é o Júri, que irá se reunir em outubro para eleger por unanimidade os vencedores de cada categoria.

Desde o seu lançamento em 2008, o Prêmio de 5,9 milhões de dólares já transformou a vida de mais de 384 milhões de pessoas em todo o mundo. O seu impacto global continua crescendo,àmedida que acelera o desenvolvimento sustentável e o progresso humanitário. Cada vencedor nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água e Ação Climática recebe US$ 1 milhão para expandir o seu projeto e a escala de sua(s) solução(ões) de sustentabilidade, enquanto a categoria Escolas do Ensino Médio Global tem seis vencedores, representando seis regiões do mundo, com cada o vencedor receberá até US$ 150.000.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o prêmio pioneiro dos EAU para soluções inovadoras para desafios globais. Uma homenagem ao legado eàvisão do fundador dos EAU, Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio visa impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Todos os anos, nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas do Ensino Médio Global, o Prêmio premia organizações e escolas de ensino médio pelas suas soluções inovadoras para as necessidades mais emergentes do nosso planeta. Através dos seus 117 vencedores, em 16 anos, o Prémio impactou positivamente mais de 384 milhões de vidas em todo o mundo, inspirando inovadores a amplificar o seu impacto e a traçar um futuro sustentável para todos.

*Source: AETOSWire

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240715360027/pt/

Alexandra Patel, +971524407034

alexandra.patel@bursonglobal.com