LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Um tinha bigode tipo mosca, testa calva e voz aguda de sopranista. O outro tem cabelo grisalho, barba desenhada e a prosódia veloz de uma metralhadora de alta frequência. Políticos do extremo do espectro político não participam de governos na Espanha desde o fim da ditadura de Francisco Franco (1892-1975), o general de bigodinho. O barbudo Santiago Abascal pode quebrar essa escrita na eleição marcada para este domingo (29). Ele é o líder do Vox, partido que representa a ultradireita no país.

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O atual premiê, Pedro Sánchez, lotou uma praça em Madri no encerramento de sua campanha, na sexta-feira (27), num comício que contou com a presença do cineasta Pedro Almodóvar e de uma batucada brasileira -- o socialista passou a campanha evocando o exemplo da virada de Lula (PT) contra Flávio Bolsonaro (PL). No mesmo dia, seu opositor, o direitista Alberto Feijóo, do Partido Popular, líder nas pesquisas, encerrou a campanha em Sevilha com um apelo ao voto útil.

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Feijóo e Sánchez ocupam as duas primeiras posições num empate técnico, e Abascal está em terceiro, mas o líder do Vox pode ser o personagem central do pleito.

No sistema político espanhol não basta vencer as eleições; é necessário ter maioria para formar governo. Se as previsões a partir das pesquisas se confirmarem, Feijóo precisará de Abascal para se tornar Presidente do Governo, nome que se dá ao primeiro-ministro no país.

"Neste caso, o Vox terá dado um primeiro passo para aniquilar a direita tradicional na Espanha, como já aconteceu em outros países", disse à Folha o cientista político italiano Luca Manucci, que acaba de lançar um livro sobre o tema.

O estudioso lembra que o Vox de Abascal nasceu em 2013 como uma dissidência do PP, cortejando explicitamente um eleitor nostálgico do franquismo ao repisar a ideia de que as administrações do Partido Social Operário Espanhol, o PSOE de Sánchez, são piores que um autoritarismo de caráter fascista.

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A exemplo do que fazia Franco, Abascal costuma exaltar o passado colonialista da Espanha, com especial destaque para a conquista de Granada aos muçulmanos em 1492. Um dos principais temas de seu discurso xenófobo é a "remigração", processo de expulsão de imigrantes defendido e popularizado na Europa pelo austríaco Martin Sellner, ativista ligado ao neonazismo.

O líder do Vox não perde a oportunidade de associar Sánchez aos marroquinos, a minoria mais estigmatizada da Espanha segundo pesquisas de opinião. No último debate televisivo às vésperas do pleito, na quinta-feira dia (26), Abascal mostrou um cartaz da saúde pública escrito em árabe. "Os espanhóis que têm dificuldade para pagar a escola dos filhos no final do mês estão financiando um capricho de Sánchez, que é incentivar a imigração massiva", disse o líder do Vox.

A entrada de estrangeiros no país se tornou um dos temas centrais da campanha por causa de um episódio ocorrido no final de julho, quando cerca de 70 mil jovens atravessaram a fronteira terrestre que separa Marrocos de Ceuta, território espanhol no norte da África. O incentivo à travessia veio de mensagens em perfis anônimos de redes sociais. Nas últimas semanas uma nova onda migratória provocou o envio de militares e médicos às ilhas espanholas das Canárias, na costa africana.

Os episódios inspiraram um meme polêmico. Sánchez, que gosta de futebol e torce pelo Atlético de Madri, gravou uma mensagem na segunda-feira (23) vestindo o uniforme da seleção nacional. "Eu vestiria qualquer camisa da seleção espanhola porque é isso que a Espanha é, um país plural e diverso", dizia o premiê no vídeo original, mostrando nas costas o número 19 do craque Lamine Yamal. A mensagem foi gravada em resposta a um político do PP que havia dito não gostar do jogador, que é negro e filho de imigrantes.

Na adulteração feita com inteligência artificial, Sánchez veste a camisa da seleção de Marrocos e uma voz que claramente não é a dele diz: "Eu vestiria qualquer camisa da seleção marroquina porque é isso que a Espanha é, um país plural e diverso". Na imagem falsificada, aparecem na camiseta dizeres em árabe. A alteração foi exibida nas redes sociais do PP de Feijóo, como réplica à resposta de Sánchez, e viralizou.

Outro tema forte discutido na eleição foi a questão habitacional. O país se mobilizou em torno do caso de Maricarmen Abascal, uma aposentada de 87 anos despejada em setembro do imóvel onde passara a vida inteira, acabando por morrer no hospital. O episódio gerou uma onda de solidariedade intergeracional. Milhares de jovens acamparam em praças em diversas cidades em sinal de protesto contra o alto custo dos aluguéis na Espanha.

"As acampadas levaram o tema da habitação para o centro da eleição, mas isso não se traduziu necessariamente em votos para Sánchez", diz a cientista política brasileira Beatriz Rey, que acompanhou as acampadas em Madri e entrevistou vários jovens que participaram delas. "Muitos dos que protestaram estão desencantados com a política tradicional, votam em partidos à esquerda de Sánchez ou nem votam".

Rey considera que a liderança de Feijóo nas pesquisas reflete ainda o desgaste de Sánchez no poder. "O atual premiê está no governo há bastante tempo, e a percepção dos eleitores é que neste período a questão habitacional não se resolveu".

Sánchez assumiu a presidência do governo espanhol em junho de 2018, estando há quase oito anos e meio no poder, o que faz dele o segundo premiê mais longevo do atual período democrático espanhol.

A última pesquisa eleitoral publicada pelo jornal El País --pela legislação espanhola, levantamentos do tipo não podem ser divulgados depois da segunda-feira da semana anterior ao pleito-- previa 131 cadeiras para o PP, 125 para o PSOE e 54 para o Vox. A soma de PP e Vox, por este levantamento, daria 185 cadeiras, 9 acima das 176 necessárias para maioria simples num parlamento de 350 lugares. Essa equação dá a Feijóo um favoritismo confortável.

A esperança do PSOE cresceu após o debate de quinta-feira, no qual se apresentaram os quatro candidatos mais bem posicionados: além do premiê, de Feijóo e de Abascal, participou Ada Colau, ex-prefeita de Barcelona, que lidera uma coligação de siglas de esquerda. Sánchez e Colau fizeram uma dobradinha para emparedar Abascal. O candidato da ultradireita evitou responder a questões sobre violência de gênero, enquanto Feijóo teve que pedir desculpas depois de mandar Colau calar a boca.

Analistas consideram que a contenda pode subtrair votos à direita entre as mulheres. "A rejeição a Abascal é um grande mobilizador para a esquerda", diz Carlos Cué, que comentou o debate para o jornal El País. "O que Colau e Sánchez disseram com sua atuação é que, se seus eleitores não saírem para votar no domingo, este senhor [Abascal] pode ser vice-presidente do país".

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Desde o fim do período de transição entre a ditadura franquista e a democracia, processo que durou sete anos, a Espanha tem sido exemplar em alternância de poder, um dos principais índices de saúde de um regime de liberdade. Ocuparam a presidência do governo Felipe González (PSOE, 1982-1996), José María Aznar (PP, 1996-2004), José Luiz Zapatero (PSOE, 2004-2011), Mariano Rajoy (PP, 2011-2018) e agora Pedro Sánchez (PSOE, a partir de 2018).