Internacional

'Marte pode esperar. A humanidade não', diz Pedro Sánchez a Elon Musk em defesa da regularização de imigrantes

30/01/2026 08:26

"Marte pode esperar. A humanidade não", escreveu no X o presidente de Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, em resposta a uma mensagem de Elon Musk e em defesa da regularização massiva de imigrantes na Espanha.

"Uau", havia indicado o magnata, dono do X, em sinal de surpresa diante da publicação de um usuário que afirmou que a medida adotada pelo governo espanhol, que permitiria regularizar cerca de 500.000 pessoas no país, era uma estratégia para ter "eleitores fiéis" e "derrotar a extrema direita". 

"A lógica é simples: legalizar meio milhão de pessoas, acelerar o processo de cidadania (que para muitos pode levar apenas dois anos) e, na prática, você terá importado um enorme bloco de eleitores fiéis e em dívida com a esquerda", dizia a mensagem do usuário Ian Miles Cheong, com 1,2 milhão de seguidores no X. 

Na contramão de seus homólogos europeus, Sánchez mantém uma postura pró-imigração. 

Na terça-feira, o governo anunciou um plano para regularizar a situação de meio milhão de imigrantes, a maioria da América Latina, uma medida destinada a impulsionar o crescimento econômico do país, que atingiu 2,8% em 2025. 

O anúncio gerou críticas da oposição de direita e extrema direita. 

O líder do Partido Popular (direita), Alberto Núñez Feijóo, classificou a medida como "absurda", enquanto o líder do Vox, partido de extrema direita e terceira maior força política do país, Santiago Abascal, acusou Sánchez de "acelerar a invasão" para "substituir" o povo espanhol e pareceu confundir regularização com naturalização, processo pelo qual uma pessoa obtém a cidadania e o direito de votar nas eleições gerais.

