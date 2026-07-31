Pedro Sánchez denuncia 'violação e ataque à integridade territorial da Espanha
compartilheSIGA
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chamou de "violação e ataque à integridade territorial da Espanha" a chegada em massa de quase 40 mil migrantes procedentes do Marrocos ao enclave de Ceuta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O governo da Espanha está com a cidade de Ceuta", afirmou Sánchez. "Nos responsabilizamos pelo estado emocional, pela situação de angústia que vocês estão vivendo nas últimas horas".
Durante a visita ao território de Ceuta, o chefe de Governo chamou a situação de "ataque à integridade territorial da Espanha".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mig/ns/meb/fp-jc