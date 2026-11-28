A tentativa da Argentina de bloquear um projeto de exploração de petróleo perto das Ilhas Malvinas (Falklands, para os britânicos) foi rejeitada por um tribunal internacional apoiado pela ONU.

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O governo argentino pediu a suspensão do projeto Sea Lion, alegando que havia uma disputa em curso sobre a soberania das Malvinas, um território ultramarino britânico reivindicado por Buenos Aires. O Reino Unido rejeitou a alegação argentina.

Em declaração feita no sábado, o presidente do Tribunal Internacional do Direito do Mar afirmou que não era a corte competente para se pronunciar sobre questões de soberania. A decisão foi mantida por 18 votos a 3.

Após a decisão, o presidente argentino, Javier Milei, afirmou que "esta decisão não é a palavra final" e declarou que "as Ilhas Malvinas são argentinas".

Dias antes, na quarta-feira (25/11), a Argentina foi derrotada em outro pleito diplomático, quando se candidatou para presidir o Conselho Executivo da ONU Turismo em 2027.

Na ocasião, a Argentina foi superada por Gana por 19 votos a 14. O Brasil apoiou a candidatura de Gana e celebrou o resultado. Segundo uma nota do Ministério do Turismo, o Brasil conduziu a vitória de Gana no pleito.

Encarregado de promover o turismo global e aconselhar a Assembleia-Geral sobre o tema, o conselho de turismo da ONU é presidido pelo Brasil no biênio 2025-2026. Com a vitória de Gana, o Brasil assumirá a vice-presidência do órgão, ao lado da Bulgária.

As relações entre Brasil e Argentina têm sido marcadas por desentendimentos desde que Javier Milei assumiu a Presidência argentina, em 2023. Desde então, Milei e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vêm trocando críticas públicas.

'Vitória para o Reino Unido'

Ao se pronunciar sobre a derrota do pleito argentino sobre a exploração de petróleo nas Malvinas, a Procuradora-Geral da Inglaterra e do País de Gales, Ellie Reeves, que apresentou os argumentos legais do Reino Unido em Hamburgo no início deste mês, disse à BBC que a decisão foi "realmente significativa" e "uma clara vitória para o governo do Reino Unido".

Anteriormente, em uma declaração conjunta com o secretário de Relações Exteriores, Ed Miliband, Reeves instou a Argentina a "pôr fim à sua ampla pressão econômica" contra o território: "A Argentina tentou impedir que os habitantes das Ilhas Malvinas tomassem suas próprias decisões soberanas e falhou nessa tentativa."

O caso representa a mais recente disputa diplomática entre o Reino Unido e a Argentina, que travaram uma guerra de 74 dias pelas ilhas em 1982.

O campo petrolífero de Sea Lion, localizado a cerca de 209 km das Ilhas Malvinas, contém uma quantidade estimada de 1,7 bilhão de barris de petróleo.

Duas empresas petrolíferas – a britânica Rockhopper Exploration e a israelense Navitas Petroleum – devem começar a extrair petróleo do campo petrolífero dentro de dois anos, o que poderá gerar receitas enormes para os cerca de 3.500 habitantes das ilhas.

Mas o governo argentino alegou que o ambiente marinho das áreas marítimas disputadas é protegido pelo direito internacional e que, como o território está sob disputa, nada que pudesse alterá-lo deveria ser autorizado - incluindo a perfuração de poços de petróleo.

O Reino Unido respondeu que o Tribunal do Direito do Mar não tinha jurisdição sobre a questão e que a suspensão do projeto Sea Lion poderia ter enormes consequências econômicas para a população local das ilhas e para as empresas ligadas ao empreendimento.

A decisão do tribunal baseou-se, em última análise, em seus próprios poderes – tratava-se de uma questão territorial, e um tribunal marítimo não era o local adequado para julgar a disputa.

Buenos Aires discordou, afirmando em um comunicado após a decisão que "a Argentina não pediu ao tribunal que se pronunciasse sobre soberania", mas sim que aplicasse as leis marítimas das Nações Unidas ao Reino Unido por sua "exploração de nossos recursos".

O comunicado também afirmou que cinco pessoas seriam alvo de sanções por seu envolvimento no empreendimento de perfuração de petróleo, algo que Milei vinha ameaçando fazer. A declaração não especificou contra quem as sanções seriam aplicadas.

"A mensagem é clara: aqueles que participarem da exploração ilegal de nossos recursos enfrentarão as consequências", diz o comunicado.

O professor Marc Weller, do think tank Chatham House, disse à BBC que o desafio legal da Argentina "caiu provisoriamente, mas de forma espetacular, em seu primeiro obstáculo".

"Embora esta seja apenas uma decisão em uma fase preliminar do caso, que poderá ser analisado mais detalhadamente por um tribunal arbitral no próximo ano, este resultado lança dúvidas sobre a viabilidade da reivindicação da Argentina nesses procedimentos", acrescentou.

A guerra de 10 semanas travada em 1982 começou quando as forças argentinas desembarcaram nas Ilhas Malvinas para reivindicar o território, enquanto uma força-tarefa militar britânica lutava para expulsá-las.

O conflito resultou na morte de 255 militares britânicos, três habitantes das ilhas e 649 militares argentinos.

Apesar da derrota, a Argentina sempre manteve seu direito às Ilhas Malvinas e, ao longo dos anos, sucessivos governos pressionaram por sua reivindicação com diferentes graus de agressividade e diplomacia.

O governo do Reino Unido deixou claro que a soberania permanece com a Grã-Bretanha e mantém o direito da população da ilha à autodeterminação.

Em um referendo realizado em 2013, os residentes das ilhas votaram esmagadoramente a favor de permanecerem como um território ultramarino britânico - com 99,8% dos votos a favor e apenas três votos contra.

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