Um surto de gripe aviária H5N1 matou 15 animais no Zoológico de León, no estado mexicano de Guanajuato, e levou ao fechamento temporário do parque desde quarta-feira (25/11). Segundo as autoridades de saúde, 29 pessoas que trabalharam com os animais infectados foram expostas ao vírus e 15 delas apresentaram sintomas, mas os exames feitos até agora deram negativo para a doença.

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De acordo com o jornal mexicano El Universal, os animais morreram entre 7 e 23 de novembro. Entre eles estão três avestruzes, quatro gansos, dois patos selvagens, um urubu, dois antílopes, duas jaguatiricas e um macaco-aranha. O zoológico abriga 1.663 animais de 195 espécies.

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Sem casos em humanos

O secretário de Saúde de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, informou que nenhuma das 26 amostras de pessoas que tiveram contato com os animais, analisadas pelo Instituto de Diagnóstico e Referência Epidemiológicos (InDRE), deu positivo para a gripe aviária. Segundo a diretora do zoológico, Diana Karen Casillas, apenas uma das pessoas com sintomas ainda apresentava sinais da doença.

As autoridades afirmam que não há evidência de transmissão sustentada entre pessoas. O infectologista mexicano Alejandro Macías avaliou que é muito pouco provável que o surto provoque uma epidemia na cidade, porque esse vírus ainda não aprendeu a se transmitir com facilidade pelo ar.

Aves migratórias

A presença do vírus foi confirmada pelo Serviço Nacional de Sanidade Agroalimentar do México (Senasica) em meados de novembro, em gansos-do-canadá, patos selvagens e um urubu encontrados mortos no parque. A principal suspeita é que o vírus tenha chegado com aves migratórias, que passam pela região nesta época do ano vindas do Norte.

O zoológico deve ficar fechado por pelo menos 21 dias, prazo que só começa a contar se não houver novos casos. Segundo a imprensa local, a reabertura pode ficar para o fim do ano. As áreas com aves foram isoladas, e os funcionários passaram a usar equipamento de proteção especializado.

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O que é a H5N1

A gripe aviária H5N1 é causada por um vírus que circula principalmente entre aves, mas que também pode infectar mamíferos e, mais raramente, pessoas, em geral depois de contato próximo com animais doentes. Os sintomas iniciais em humanos são parecidos com os de uma gripe comum, como febre, tosse e dor de garganta, mas a doença pode se agravar.