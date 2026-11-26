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Autoridades das Bahamas realizam buscas para localizar um homem que caiu no mar durante a noite de segunda-feira. O passageiro estava a bordo do navio Allure of the Seas, da Royal Caribbean, nas proximidades da ilha de San Salvador, nas Bahamas.

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A embarcação iniciou a viagem no domingo, quando partiu de Miami para um cruzeiro na semana de Ação de Graças. O cronograma prevê o retorno ao porto de Miami no próximo domingo.

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Mobilização das equipes de resgate

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que o navio notificou os operadores do órgão e a Força de Defesa Real das Bahamas por volta das 23h30 de segunda-feira. A força militar bahamense lidera as operações de busca.

A Guarda Costeira norte-americana também emitiu um alerta formal. O documento solicita apoio e assistência de embarcações que estejam navegando pelas áreas próximas para tentar encontrar o viajante.

Relato sobre os avisos a bordo

O passageiro Christian Bunse relatou à emissora "CBS News Miami" os momentos antes da confirmação do ocorrido. Tripulantes chamaram o homem pelo nome no sistema de alto-falantes diversas vezes antes de anunciarem a queda na água.

Sobre a reação coletiva ao chamado no sistema de som, Bunse declarou: "as pessoas ficaram quietas quando ouviram, porque ouviram o nome dele novamente".

Os passageiros receberam em seguida o aviso de que uma operação de busca e salvamento havia começado e que o itinerário sofreria alterações. Segundo Bunse, a tripulação informou que a embarcação daria meia-volta para retornar ao ponto onde estimavam que o homem havia caído.

Manifestação da companhia marítima

Em comunicado oficial, a Royal Caribbean detalhou as providências tomadas: "iniciamos imediatamente um esforço de busca e resgate e estamos trabalhando com as autoridades". A empresa acrescentou: "nossa equipe de atendimento está prestando suporte e assistência ativamente aos entes queridos do hóspede durante este momento difícil".

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Até a noite de terça-feira, as autoridades não haviam divulgado a identidade, a idade ou o estado de saúde do homem. A Royal Caribbean não especificou como aconteceu a queda no oceano. A programação de chegada do navio ao PortMiami continua marcada para domingo.