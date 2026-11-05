Marinheiro de 86 anos passa dois meses à deriva no Pacífico com seu cachorro, mas um resgate revela o destino da dupla após semanas de incerteza no mar

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou um marinheiro de 86 anos e seu cão a cerca de 740 quilômetros da costa de San Diego, na Califórnia. A dupla permaneceu mais de dois meses à deriva no Oceano Pacífico após partir de Astoria, no Oregon, a bordo do veleiro "Willow Wind". A viagem tinha como destino Pago Pago, na Samoa Americana, em um trajeto de aproximadamente 8.000 quilômetros.

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O último contato com o navegante ocorreu no dia 20 de agosto. Operadores da Guarda Costeira receberam a notificação sobre o desaparecimento em 24 de outubro, quando o marinheiro não alcançou o destino planejado.

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Operação de busca e localização

As buscas começaram sem uma posição geográfica conhecida da embarcação. Três dias após o alerta inicial, o Centro de Coordenação de Resgate de Alameda captou o sinal da baliza de localização de emergência registrada na embarcação, dado que permitiu delimitar a área de procura.

Uma aeronave C-27 Spartan localizou o veleiro na noite de 27 de outubro. Em seguida, as autoridades direcionaram ao local uma tripulação de HC-130 Hércules, o navio patrulha Robert Ward e solicitaram o apoio de embarcações comerciais que navegavam pela região.

Resgate em alto-mar e atendimento médico

O navio de carga comercial Grand Orion chegou à área às 3h20 da quarta-feira, 28 de outubro. Ventos e ondas fortes atrasaram o acesso ao veleiro por mais de 14 horas. A tripulação conseguiu embarcar o marinheiro e o cão às 17h36. Com as velas danificadas, a embarcação original permaneceu à deriva no oceano.

Na manhã seguinte, a cerca de 274 quilômetros a oeste de Ventura, um helicóptero MH-60 Jayhawk içou os dois ocupantes do cargueiro e os levou ao continente. O homem seguiu para o Hospital Scripps Mercy para avaliação médica. Ele apresentava fraqueza e dificuldade para caminhar, mas sem ferimentos graves.

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O comandante Jason Nguyen, chefe do centro de comando do Distrito Sudoeste, destacou os cuidados necessários na navegação: “Este caso ressalta a importância de levar equipamentos de comunicação de emergência e de elaborar um plano de flutuação para que alguém em terra conheça os planos da viagem”. A instituição não divulgou os nomes do marinheiro e do animal.