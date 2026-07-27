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Homem é resgatado após um mês à deriva no mar: 'Chorei uma semana inteira'

Kai Sato de 39 anos perdeu o controle da embarcação. O mastro quebrou duas semanas após o início da viagem e a bateria do telefone descarregou

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27/07/2026 17:43

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O americano Kai Sato, 39 anos, foi resgatado perto do Havaí após passar mais de um mês à deriva no oceano Pacífico
O americano Kai Sato, 39 anos, foi resgatado perto do Havaí após passar mais de um mês à deriva no oceano Pacífico crédito: Reprodução/YouTube/Hawaii News Now e Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O americano Kai Sato, de 39 anos, foi resgatado perto do Havaí após passar mais de um mês à deriva no oceano Pacífico. As informações são do jornal britânico The Guardian e do Hawaii News Now. 

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Sato saiu das ilhas Catalina, na Califórnia, em um veleiro, no dia 7 de junho. O velejador tinha a esperança de completar sua primeira travessia solo do oceano Pacífico, conforme relatou ao Hawaii News Now. 

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No entanto, ele perdeu o controle da embarcação. O mastro quebrou duas semanas após o início da viagem e a bateria de seu telefone, que Sato usava para orientar a navegação, descarregou. 

Sato disse que inicialmente tentou voltar para a costa a motor, mas ficou sem gasolina. "Eu era um alvo fácil, sendo levado para o sul pela correnteza e desviando-me completamente da rota", disse à TV havaiana. 

O americano ficou fora das rotas marítimas e relatou dias de desespero no barco. "Chorei durante uma semana inteira, à deriva rumo ao sul, completamente miserável." 

Depois de cinco dias, ele decidiu consertar a embarcação com tubos de PVC e remos de caiaque. O improviso permitiu que Sato voltasse lentamente à rota entre a Califórnia e o Havaí. 

Sato se alimentou da aveia que restava no barco, além de peixes e lulas levados pelas ondas até a embarcação. Para beber, encheu baldes com água do mar e os fechou com sacos plásticos para coletar as gotículas da condensação: "Eu simplesmente lambia para sobreviver". 

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Um navio porta-contêineres que seguia para o Havaí encontrou o velejador na terça-feira passada, 22 de julho. Sato está na casa de um familiar e já planeja uma viagem de barco para as Filipinas em uma embarcação maior.

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