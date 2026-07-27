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ENGANADO

MG: homem compra crack, recebe cascalho e é esfaqueado ao cobrar vendedor

Vítima de 33 anos foi atacada por dois homens com golpes de faca e um pedaço de madeira após retornar para reclamar da falsa pedra de crack

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
27/07/2026 13:24

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A Polícia Militar de Minas Gerais também conseguiu recuperar duas motocicletas
Os suspeitos usaram uma faca e um pedaço de madeira para agredir o homem em Patos de Minas crédito: Jair Amaral/ EM/ D.A Press

Um homem de 33 anos ficou ferido após ser agredido na madrugada de domingo (26/7) no Bairro São José Operário, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, ele contou que comprou uma suposta pedra de crack, mas percebeu depois que havia recebido uma pedra de cascalho. Ao voltar para reclamar com o vendedor, foi atacado por dois homens.

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De acordo com o relato da vítima, os suspeitos usaram uma faca e um pedaço de madeira para agredi-la. Ela sofreu ferimentos na cabeça, testa, queixo, antebraço e no polegar da mão direita, mas conseguiu fugir do local e pedir ajuda na Rua Duque de Caxias.

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Um homem de 31 anos, que prestou socorro à vítima, informou aos militares que a viu chegar correndo, já ferida, pedindo ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem ao Hospital Regional Antônio Dias, onde recebeu atendimento médico.

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Ainda conforme a PM, tanto a vítima quanto a testemunha se recusaram a fornecer informações que pudessem identificar ou localizar os autores da agressão.

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