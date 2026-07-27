Casal compra 'casa dos sonhos' mas descobre infestação de cobras escondida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tyler e Lauren Bouldin compraram uma propriedade histórica em Pine Grove, nos Estados Unidos, acreditando ter encontrado a casa dos sonhos. Construído na década de 1830, o imóvel escondia inquilinos inesperados: cobras.

A residência foi arrematada em um leilão no final de 2020 por US$ 460 mil, o equivalente a R$ 2,3 milhões. Com mais de 500 m², seis quartos e cinco banheiros, a casa estava abandonada havia mais de uma década e precisava de uma reforma completa. “O piso principal não tinha chão, a grande escadaria estava desabando e a cozinha havia desaparecido”, contou Tyler à revista People.

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Apesar de esperarem por imprevistos, eles não imaginavam que conviveriam com tantas serpentes. "Eu naturalmente tenho pavor de cobras. Foi genuinamente perturbador durante o primeiro ano", admitiu Tyler. A falta de manutenção na área externa, com bosque, lago e jardim com mato alto, criou um ambiente ideal para ratos, coelhos e sapos, atraindo diferentes espécies de cobras.

A primeira cobra-preta foi vista no dia em que o casal assumiu a propriedade. Inicialmente, eles tentaram conviver com os animais, acreditando que ajudariam a controlar roedores e a afastar espécies venenosas. A estratégia mudou quando Tyler encontrou cobras-pretas dividindo esconderijos com serpentes-cabeça-de-cobre.

Como o casal lidou com a infestação

Em vez de exterminar os animais, a família decidiu tornar o local menos atrativo para eles. A primeira medida foi demolir uma piscina abandonada, onde muitas cobras se concentravam. Em seguida, eles removeram entulho, fecharam buracos na casa e no celeiro, restauraram o lago e plantaram hortelã ao redor das construções. O espaço da antiga piscina agora é um jardim.

Quando uma cobra aparece, Tyler usa um pegador de 1,80 metro para capturá-la e soltá-la em uma área distante. “Toda vez que vejo uma dessas cobras grandes, pego meu pegador e, heroicamente, coloco a cobra em um saco ou balde”, compartilhou em um vídeo.

Após mais de cinco anos de restauração, os encontros com os animais diminuíram consideravelmente. “A cada verão, vemos cada vez menos cobras”, celebrou Tyler. A rotina da reforma é compartilhada no TikTok, onde o perfil da família tem mais de 2 milhões de seguidores.

Mesmo com os desafios, o casal transformou a propriedade, batizada de “Forge House”, no lar que imaginava. “Seu orçamento estará errado, seu cronograma estará errado, mas, caso você persista, pode acabar dando uma entrevista à revista People no conforto da sua casa dos sonhos”, concluiu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.