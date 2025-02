Mulher compra casa em navio de cruzeiro e diz que ‘vai viajar para sempre’

Com a aposentadoria, muitas pessoas optam por um estilo de vida tranquilo e próximo à família, enquanto outras buscam alternativas peculiares para aproveitar o tempo de ócio. Debra Kilgore, de 63 anos, natural do Arizona, nos Estados Unidos, se enquadra na segunda opção. Ela comprou uma casa avaliada em US$ 1,9 milhão (R$ 10,83 milhões) em um navio de cruzeiro que fará uma rota contínua pelo mundo.

Divorciada há muitos anos, Kilgore é mãe de dois filhos, já adultos, e avó de dois netos. Em entrevista ao portal Realtor, ela conta que gosta de viajar sozinha e que isso lhe dá mais flexibilidade. “Estou realmente ansiosa para estar no navio”, diz. “Você pode ir a qualquer lugar que quiser e não se preocupar com o que outra pessoa quer fazer”.

A aposentada é dona de um motorhome e adora usá-lo para viajar pelo país com sua cachorra Choo Choo Bella, de 9 anos. A próxima aventura da dupla será no navio MV Narrative, da Storylines, programado para partir em 2027, onde animais são permitidos e que contará com um veterinário a bordo.

Além do custo da unidade, há uma taxa anual adicional de US$ 68 mil a US$ 245 mil (com base na ocupação dupla), que cobre tudo, desde refeições até lavanderia e outras atividades, equipamentos esportivos, limpeza, serviço de quarto 24 horas por dia (sete dias por semana) e os custos de operação e manutenção do navio. Ocupantes individuais como Kilgore receberão um desconto de 18% nas tarifas de ocupação dupla com tudo incluído, cobradas trimestralmente.

As taxas incluirão acesso ao centro de bem-estar, aberto 24 horas por dia (sete dias por semana) e inclui uma academia à beira-mar, piscina olímpica, sala de meditação, espaços para aulas de ginástica, cápsulas de relaxamento, jacuzzi, sauna a vapor, cadeiras de respiração e meditação, cadeiras de massagem de recuperação, saunas infravermelhas etc.

A empresa diz que 80% de todos os cardápios de suas 20 opções de restaurantes e bares, cafeteria, bar de vinhos, salão de cabeleireiro e spa estão inclusos no valor anual, e aqueles que precisarem de cuidados sérios, como uma operação, serão levados de helicóptero para o hospital continental mais próximo.

A ideia de sair em um cruzeiro perpétuo surgiu quando uma das amigas de Kilgore comprou uma estadia no primeiro iate residencial do mundo, o The World, de 2002. Apesar de seu desejo, na época, ela estava criando quatro filhos e administrando um negócio (um resort chamado Bransons), o que a impossibilitou de vivenciar tal experiência.

Duas décadas depois, em fevereiro de 2022, Kilgore viu um artigo sobre o MV Narrative, um novo navio de luxo que anunciava dedicação ao bem-estar e à sustentabilidade.

Ela relatou que, depois da morte de dois de seus filhos - um em 2007, aos 15 anos, em um acidente de moto, e outro de causas naturais, aos 39 anos, em 2019 -, se comprometeu a viver da forma mais plena possível. “A vida não é prometida. Aproveite ao máximo cada dia que você tem".

A americana planeja voltar aos Estados Unidos ocasionalmente para visitar sua família.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata