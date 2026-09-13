Ao menos um morto e 30 desaparecidos após naufrágio de balsa em Vanuatu

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 30 estão desaparecidas após o naufrágio de uma balsa na costa de Vanuatu, informou o governo do país do Pacífico Sul neste domingo (13).

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A embarcação, MV Matui, havia partido na sexta-feira com mais de 40 passageiros e tripulantes da Ilha de Santo para a Ilha de Ambae, navegando em mar agitado, mas nunca chegou ao seu destino.

O gabinete do primeiro-ministro, Jotham Napat, informou neste domingo que um corpo foi recuperado e que 15 pessoas a bordo foram "localizadas com vida".

Em comunicado divulgado neste domingo, o gabinete de Napat acrescentou que "mais de 30 pessoas continuam desaparecidas no mar".

O alerta foi dado na tarde de sábado, quando um mergulhador que trabalhava em um hotel em Santo avistou um homem flutuando com um colete salva-vidas e o levou para a costa.

O dono do hotel, Ashley Beveridge, disse à AFP que viu um funcionário seu ajudando um sobrevivente da embarcação desaparecida e que alguém no restaurante alertou as autoridades.

O sobrevivente, identificado apenas como Jeffson, disse que a embarcação afundou na manhã de sexta-feira.

A mídia local informou que os sobreviventes estavam sendo levados para o hospital na Ilha de Santo.

As autoridades abriram uma investigação para apurar possível negligência.

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