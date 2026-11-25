Abelhas sem ferrão entram no centro de uma decisão inédita no Peru, e o que muda para esses insetos abre uma nova discussão sobre a proteção de polinizadores
Medida inédita une ciência e saberes indígenas para proteger esses polinizadores-chave; uma iniciativa pioneira que inspira o mundo todo.
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O Peru reconheceu direitos legais para as abelhas sem ferrão, tornando esses insetos os primeiros do mundo a obterem esse status jurídico. O marco decorre da aprovação da Declaração dos Direitos das Abelhas Amazônicas sem Ferrão por governos municipais, após mobilização de cientistas, ambientalistas e povos indígenas.
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O país abriga mais de 175 das 600 espécies catalogadas no planeta. Mesmo com espécimes de apenas cinco milímetros de comprimento, elas sustentam o ecossistema florestal. As populações desses polinizadores enfrentam declínio rápido provocado por desmatamento, pesticidas e mudanças climáticas.
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Apesar do nome, esses insetos possuem ferrão atrofiado e inoperante para defesa. Contra invasores, mordem e emitem zumbidos intensos para guardar ninhos instalados em troncos ocos, no chão ou em estruturas humanas.
Proteção jurídica e saberes tradicionais
A norma outorga aos polinizadores garantias fundamentais: direito de existir e prosperar, ambiente saudável e representação legal. Lideranças asháninkas e a organização Amazon Research Internacional, fundada pela bióloga química Rosa Vásquez Espinoza, têm permissão para denunciar agressões perante tribunais peruanos.
O documento foi formulado em conjunto com a Earth Law Center, com apoio da EcoAsháninka, da Reserva Comunal Asháninka e da Associação de Meliponicultores da Região Loreto. As aprovações ocorreram nas províncias de Satipo, em outubro de 2025, e Nauta, em janeiro de 2026.
O modelo acompanha iniciativas globais voltadas aos direitos da natureza, a exemplo do reconhecimento da laguna do Mar Menor, na Espanha, em 2022, e do rio Marañón, no Peru, em 2024. A preservação respalda o povo asháninka, que resguarda as colmeias tradicionais e utiliza o mel na medicina comunitária.
Ações práticas e expansão
Equipes trabalham na elaboração de diretrizes punitivas para infrações práticas, como o corte de árvores que abriguem enxames protegidos. No Peru, os municípios de Pichari e Unión Asháninka, em Cusco, também acolheram a lei. Representantes de 14 nações, espalhadas por seis continentes, solicitaram informações sobre o projeto.
Sem litígios judiciais até o momento, a aplicação avança por meio de projetos comunitários e educativos:
realização de oficinas sobre conservação e apicultura;
inclusão da temática das abejas nativas nos planos de estudos escolares;
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abertura de feiras locais para fortalecer a renda de famílias indígenas guardiãs dos enxames.