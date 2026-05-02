O que é o assa-peixe e como ele se relaciona com as abelhas na produção de mel e no equilíbrio da natureza no Brasil

A planta assa-peixe, cientificamente conhecida como Vernonia polyanthes, é bastante comum em várias regiões do Brasil e chama atenção tanto pela aparência quanto pelos usos tradicionais. Trata-se de uma espécie nativa, frequentemente encontrada em beiras de estradas, pastagens, áreas em regeneração e bordas de matas. Ao longo dos anos, essa planta passou a ser associada à produção de mel e ao uso popular em chás, o que despertou o interesse de agricultores, apicultores e pesquisadores.

O nome assa-peixe surgiu da prática de utilizar suas folhas largas e resistentes como suporte para assar peixes em fogueiras, principalmente em áreas rurais. Hoje, a planta é reconhecida não apenas por esse costume antigo, mas também por suas flores brancas ou arroxeadas que aparecem em grande quantidade, atraindo uma variedade de insetos. Em especial, as abelhas encontram no assa-peixe uma importante fonte de alimento em determinadas épocas do ano.

Características da planta assa-peixe e seus usos populares

A Vernonia polyanthes é um arbusto que pode atingir de 2 a 4 metros de altura, com caule ereto e ramificado. Suas folhas são grandes, ásperas ao toque, com a parte inferior mais clara e coberta por pequenos pelos. As inflorescências se formam em cachos densos na ponta dos ramos, dando à planta um aspecto esbranquiçado quando está totalmente florida. Esse visual é comum em meses de clima mais seco ou de transição, quando outras espécies podem estar com menos flores.

No uso popular, o assa-peixe é amplamente associado a preparos caseiros, principalmente na forma de chá das folhas. É tradicionalmente empregado para aliviar sintomas respiratórios, como tosse e catarro, além de ser mencionado em práticas de benzedeiras e fitoterapeutas populares. Em algumas comunidades, também é utilizado em banhos e compressas. Apesar da forte presença na cultura popular, recomenda-se cautela no uso terapêutico, buscando sempre orientação profissional antes de consumir plantas medicinais.

O assa-peixe mostra como a natureza conecta tradição, sabor e biodiversidade – Wikimedia Commons/ Forest and Kim Starr

Assa-peixe, abelhas e produção de mel: qual é a relação?

A relação entre assa-peixe e abelhas é um dos pontos mais destacados quando se fala dessa planta na natureza. As flores de Vernonia polyanthes são consideradas melitófilas, ou seja, adaptadas para serem visitadas por abelhas. Elas produzem néctar em quantidade apreciável e pólen acessível, o que torna a planta uma fonte dupla de recursos: alimento energético (néctar) e fonte de proteínas (pólen) para as colmeias.

As abelhas são atraídas pelo aroma suave e pela coloração clara das flores. Ao pousarem sobre as inflorescências, elas utilizam a língua alongada para coletar o néctar no interior das pequenas flores tubulares. O néctar é armazenado no papo das abelhas campeiras e transportado para a colmeia, onde será transformado em mel por meio de processos de regurgitação, adição de enzimas e desidratação. Ao mesmo tempo, o pólen fica preso nos pelos do corpo da abelha, sendo em parte transportado nas corbículas (as cestas de pólen nas patas traseiras) e, em parte, transferido de flor em flor, promovendo a polinização.

Esse ciclo permite que a planta assa-peixe seja polinizada com eficiência, produzindo sementes viáveis e garantindo sua regeneração nas áreas onde ocorre. Para as abelhas, a planta representa uma importante florada, especialmente em regiões do Cerrado e da Mata Atlântica, onde o assa-peixe é abundante. Em determinadas épocas do ano, o mel produzido a partir do néctar dessa planta é facilmente identificado por apicultores devido a sua coloração e aroma característicos.

Qual é o papel do assa-peixe na apicultura brasileira?

Na apicultura, o assa-peixe é frequentemente citado como uma planta melífera de grande relevância. Isso significa que ele contribui de forma significativa para a produção de mel, pólen e até para a manutenção da saúde das colmeias. Em muitas propriedades rurais, apicultores aproveitam áreas onde o assa-peixe cresce espontaneamente ou até estimulam sua presença, evitando roçadas em épocas de floração para garantir oferta de alimento às abelhas.

A planta atua como uma espécie de florada de segurança em alguns períodos do ano. Quando outras fontes de néctar estão escassas, os campos de assa-peixe em floração ajudam a manter a atividade das colmeias, reduzindo o risco de enfraquecimento das abelhas. Entre os benefícios ligados à apicultura, destacam-se:

Fornecimento de néctar abundante para produção de mel em determinadas estações;

para produção de mel em determinadas estações; Suprimento de pólen , importante para a criação de crias e fortalecimento das colônias;

, importante para a criação de crias e fortalecimento das colônias; Manutenção de abelhas nativas e africanizadas em paisagens agrícolas e de pastagem;

em paisagens agrícolas e de pastagem; Incremento da renda rural quando o mel de assa-peixe é valorizado em mercados locais.

Entre flores que alimentam abelhas e histórias da cultura popular, o assa-peixe revela sua importância: uma ponte entre natureza, apicultura e sustentabilidade – Wikimedia Commons/ Forest and Kim Starr

Importância ecológica do assa-peixe no ecossistema brasileiro

Além do papel na apicultura, a planta assa-peixe exerce funções importantes no equilíbrio ecológico. Ela é considerada uma espécie pioneira em muitos ambientes, ou seja, tende a surgir em áreas degradadas, solos expostos e clareiras de mata. Suas raízes ajudam a proteger o solo contra erosão, enquanto a copa oferece sombra e abrigo para pequenos animais e insetos. Com o tempo, essas áreas podem evoluir para estágios mais avançados de vegetação, com entrada de outras espécies nativas.

O assa-peixe também serve de alimento para diferentes insetos, não apenas abelhas, ampliando a diversidade de polinizadores e auxiliando no funcionamento das cadeias alimentares. Em regiões agrícolas, onde o uso de herbicidas e a remoção de vegetação espontânea ainda são comuns, a preservação de manchas de assa-peixe contribui para a manutenção de serviços ecossistêmicos, como a polinização de culturas e a oferta de abrigo a inimigos naturais de pragas.

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Ao integrar propriedades rurais, áreas urbanas pouco manejadas e fragmentos de vegetação nativa, a Vernonia polyanthes atua como uma ponte ecológica, conectando abelhas, apicultores e o ambiente natural. A compreensão desse conjunto de relações ajuda a mostrar por que, em muitos contextos, conservar o assa-peixe significa também favorecer a produção de mel, a biodiversidade e a resiliência dos ecossistemas brasileiros.